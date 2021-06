Energierekeningen zullen maximaal 10 keer hoger liggen

Tarieven treffen vooral bedrijfsleven

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Stichting Verbruikersraad Suriname, organiseren op zondag 20 juni live via Apintie TV, een Zoom meeting over de energietariefaanpassing die is aangekondigd door de regering van Suriname. Het bestuur van het KKF wil met dit initiatief de bedrijven zo omstandig mogelijk informeren over de nieuwe elektriciteitstarieven. De gevolgen van deze nieuwe tarieven treffen het bedrijfsleven het hardst. De nieuwe bedragen zullen naar verwachting, twee tot tienmaal hoger dan de oude rekeningen zijn. Hiernaast treffen deze tariefverhogingen zowel de kleine als de grote man direct en indirect.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft onlangs tijdens een regeringspersconferentie aangekondigd, dat de energie- en watertarieven per ingaande 1 juli aangepast zullen worden. Volgens de minister is 46%-48% van de stroomopwekking afkomstig van Afobakka. Volgens hem kan alleen meer stroom worden opgewekt als de regering bepaalde maatregelen treft, zoals het uitvoeren van het Tapajai-project, dat momenteel heel gevoelig ligt. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) moet daarom overgaan tot het meer thermisch opwekken van brandstof en meer fossiele brandstof gaan verbanden. Thans kost het de EBS veel meer om 1 kilowatt uur (kWu) op te wekken dan het tarief dat ervoor betaald wordt.

Volgens Abiamofo lijdt EBS verlies op elke nieuwe aansluiting, waardoor het bedrijf structureel verlieslatend is. De verhoging van de tarieven is volgens de minister niet om te besparen op de uitgaven, maar om het bedrijf financieel goed door te lichten en op termijn de winst- en verliesrekening van het bedrijf weer gezond te maken.

Edmund Neus, ingenieur elektrotechniek, heeft in gesprek met De West aangegeven, dat de nieuwe tarieven niet goed zijn samengesteld. Hoewel de overheid heeft meegedeeld dat de tarieven kunstmatig laag gehouden zullen worden door middel van objectsubsidie, zegt Neus dat de regering momenteel dingen door elkaar gooit. Volgens Neus moest de regering eerst breedvoerig uitleggen hoe het tarief is samengesteld. Daarnaast zegt hij, dat er nog uitgelegd moet worden wat de verhoudingen zijn. ‘’Er is niets mis met de tariefaanpassing, maar natuurlijk moet die eerst goed onderbouwd worden”, zegt Neus.

De energierekeningen die per 1 juli tot stand komen, zullen door het optellen van het basistarief en het verbruikstarief worden berekend. De nieuwe methode moet ertoe leiden dat EBS zelf moet betalen voor het kopen van energie. EBS moet daarnaast zelf haar olierekening betalen en zelf de leningen aflossen. De overheid moet ook de elektriciteitsrekening op tijd betalen en de overheid moet de rekening voor straatverlichting betalen. De regering zal per jaar een bedrag van SRD 500 miljoen beschikbaar stellen voor de subsidie van stroom. De minimale stroomrekening in Suriname zal SRD 50 zijn voor bepaalde huishoudens. Per maand zullen de fase 1 en fase 2 aansluitingen voor huishoudens een subsidie van SRD 320 ontvangen. De fase 1 en fase 2 aansluitingen voor klein commercieel worden gesubsidieerd met SRD 250 per maand. Fase 3 aansluitingen ontvangen geen subsidie. In totaal 88 procent van de huishoudelijke afnemers zullen gesubsidieerd worden. Op de website van EBS bestaat de mogelijkheid voor burgers om zelf hun stroomrekening per maand te berekenen.