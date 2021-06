Binnenland kampt met enorme leerachterstand

Onderwijsminister Marie Levens zei in een tv-interview, dat het binnenland kampt met een enorme leerachterstand. Volgens de minister is de achterstand begonnen in oktober. De scholen in het binnenland konden toen vanwege COVID-19, niet aanvangen met de lessen. De achterstand is volgens de minister verder opgelopen doordat de kinderen aldaar niet de mogelijkheid hebben om online of via de televisie lessen te volgen. Volgens Levens is deze groep afhankelijk van fysiek onderwijs, maar vanwege de pandemie, zijn er al een paar keer onderwijsonderbrekingen geweest. Thans zijn de scholen nog steeds gesloten.

De overige districten zullen volgens Levens, het schooljaar rond eind augustus afsluiten. “Het is later dan normaal, maar we moeten dat groepje dat niet online les heeft kunnen volgen en afhankelijk is van het fysiek onderwijs, tegemoet komen. Er zijn namelijk twee groepen: een groep die alle mogelijkheden en ondersteuning heeft thuis en een andere die de middelen en ondersteuning niet heeft. De tweede groep mag niet vergeten worden. Maar dat zal natuurlijk in overeenstemming met de schoolleiding gebeuren, want als ministerie doen we het werk niet alleen. We moeten het doen met de leerkrachten.”

De minister zei ook dat de scholen niet goed worden onderhouden. “Er wordt wel van tijd tot tijd schoongemaakt, maar het echte onderhoud wordt niet gedaan. Je gaat niet een grote schoonmaak doen als je niet weet wanneer de school weer zal beginnen. Wanneer we zullen hervatten, moeten de terreinen ontdaan zijn van alle gevaren voor de kinderen. Ook de lokalen die zijn ondergelopen, moeten aangepakt worden. Maar voor nu kunnen we niet aanpakken, want er is nog altijd regen”, zegt Levens.