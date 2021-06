LIJKEN COVID-DODEN NIET BERGEN, MAAR CREMEREN

Op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), staan al geruime tijd twee vriescontainers die worden ingezet om de lichamen van patiënten die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19, te bergen. In elke container kunnen ongeveer 20 lijken worden geborgen. Tot vorige week waren er dagelijks ruim 10 doden per dag waardoor er meer dan 50 lijken waren geborgen. De helft hiervan is al langer dan een maand geleden geborgen, maar nog niet opgehaald door de familie.

Personen die in de afgelopen dagen zijn overleden, zijn hierbij nog niet meegeteld. Naar verluidt, beschikken veel families niet over de nodige financiële middelen om hun dierbare te begraven/cremeren. Hierdoor lopen onze mortuaria vol, omdat er nu elke dag covid-doden vallen en de koelruimtes het aantal niet aankunnen. De Stichting Crematorium Uitkijk heeft naar aanleiding van de berichten die in de media zijn verschenen, het openluchtcrematorium te Uitkijk ter beschikking gesteld voor de crematie van de lijken die opgebaard liggen in de koelcontainers op het terrein van het RZW. De stichting heeft dit voorstel gedaan aan de directie van het ziekenhuis en wil familieleden hiermee tegemoetkomen. De stichting is zelfs bereid SRD 500 te doneren voor elk lijk, zodat de crematie kan plaatsvinden. De regering is thans bezig de mogelijkheden te bekijken om deze families via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) te helpen om hun gezinslid te begraven. Ook wordt besproken of mortuaria een ultimatum voor het ophalen van een overledene moeten vaststellen. Indien de families geen gehoor geven hieraan, zal de overheid vervolgens een besluit moeten nemen om uit staatsmiddelen de overledenen te begraven of cremeren.

Keerpunt heeft alle begrip voor het feit, dat veel mensen het financieel heel moeilijk hebben en niet over de middelen beschikken om hun dierbare te begraven of cremeren. Nu er opties worden geboden vanuit de Stichting Crematorium Uitkijk en binnenkort vanuit SoZaVo, lijkt dit ons een oplossing voor mensen die niet in staat zijn de begrafenis/crematie te bekostigen.

Cremeren is goedkoper dan begraven, maar de keus voor cremeren/begraven is aan de nabestaanden. Soms heeft de overledene voor zijn dood vast laten leggen wat hij/zij wil: cremeren of begraven. Deze mensen hebben hun leven verloren door een pandemie, die niemand zag aankomen. Suriname beschikt binnenkort over voldoende vaccines om eenieder te vaccineren. Het is voor de familie ook een moment om tot het besef te komen, dat vaccinatie kan beschermen. Voor hun dierbare is het te laat, maar wie zich nog niet heeft gevaccineerd, kan dat alsnog doen.