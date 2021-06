Gajadien: ‘Subsidiestelsel stroomtarieven leidt tot corruptie’

Vandaag werden de Staatsbegroting 2021 en het Herstelplan 2020-2023 in het parlement behandeld. Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat in het herstelplan, maatregelen zijn opgenomen ter versterking van instituten en ter rationalisering van nutsbedrijven. “Er is onlangs een subsidiestelsel aangekondigd voor stroomtarieven. Dit voorstel dat nu gepresenteerd is, leidt tot corruptie”, zei Gajadien. Hij is het er niet mee eens, dat een tarief wordt vastgesteld op basis van het geïnstalleerd vermogen. Gajadien is van mening, dat er een tariefstelsel gehanteerd moet worden op basis van het reëel verbruik. “Wat je verbruikt, dat moet je betalen. De mensen die het nodig hebben, zullen dan gesubsidieerd worden”, stelde Gajadien. Hij kon zich er ook niet in terugvinden dat er een apart bestand zal worden bijgehouden voor mensen die gesubsidieerd moeten worden.

Dit is volgens hem inefficiënt, omdat het betekent dat de regering dan voor elk project, bijvoorbeeld voedselpakketten, weer een ander bestand moet opzetten. Volgens Gajadien zijn we met behulp van ICT, in staat de mensen die het nodig hebben, direct te ondersteunen. “We moeten niet allerlei stelsels introduceren die juist corruptie in de hand werken. Er moet één sociaal vangnet zijn om iedereen te ondersteunen”, meende Gajadien. Volgens hem is het mogelijk dat in het nieuwe systeem mensen die weinig verbruiken en dus geen subsidie behoeven, toch gesubsidieerd worden. Gajadien gaf een voorbeeld van een minister die een buitenhuis heeft, maar subsidie krijgt, omdat hij weinig gebruikt maakt van de apparaten in het buitenhuis. “De subsidie moet naar personen die het nodig hebben”, benadrukte Gajadien.

Hij haalde in zijn betoog aan dat het herstelplan als doel heeft de economie in financieel en economisch opzicht te verbeteren. Het herstelplan moet volgens hem uitgevoerd worden, omdat een staat niet meer kan uitgeven dan hij verdient. Gajadien gaf aan dat als gekeken wordt naar de overheidsfinanciën, er in de eerste helft van 2020 een tekort was van SRD 4 miljard. “In 2015 was er een tekort van SRD 1.6 miljard, in 2016 was dat SRD 1,9 miljard, in 2017 was dat SRD 1,7 miljard, in 2018 was dat SRD 2 miljard, in 2019 SRD 5.8 miljard en in de eerste helft van 2020, was dat SRD 4 miljard. In de tweede helft was er een direct tekort van SRD 0.3 miljard en in het eerste kwartaal van 2021 hebben we een positief saldo”, deelde Gajadien mee. Het structureel tekort heeft volgens hem jaren geduurd. ‘’Het uitvoeren van het herstelplan is daarom nu noodzakelijk’’, aldus Gajadien.

door Priscilla Kia