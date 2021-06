Guyana ontdekt wederom uitgebrand drugsvliegtuig

Deze week werd door het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld, dat een vliegtuig nabij de Bissaruni-route (12 mijl ten oosten van Kwakwani) volledig uitgebrand werd aangetroffen. De politie trof het uitgebrande Cessna 206 toestel in het Bissaruni-pad aan, zonder illegale drugs of verbrande lichamen. Dit nadat gemeld werd, dat het om een opzettelijke landing en vernietiging van bewijs ging. Volgens een verklaring, bevinden de ingezetenen zich mogelijk nog steeds in het gebied. Leden van CANU en de Joint Services, die het vliegtuig gelokaliseerd hebben, zijn nog steeds op zoek naar de ingezetenen van het vliegtuig.

De afgelopen maandag werd een ander vliegtuig boven Zuid-Guyana gezien, dat richting Suriname vloog. De CANU en de GPF probeerden het te onderscheppen maar helaas lukte dat niet. Volgens hen, slaagde het vliegtuig te landen in Kaaimangrasie, Suriname. De Surinaamse autoriteiten slaagden erin de locatie aan te doen en troffen meer dan 400 kilo cocaïne in beslag. Het toestel werd eveneens uitgebrand.

De vorige maand hebben de Guyanese autoriteiten ook al een vliegtuig met 450 kilo cocaïne aangetroffen, in de buurt van het inheemse dorp Orealla. Volgens de twee inzittenden van het vliegtuig waren zij op weg naar Suriname, om een ​​lading magnesium af te leveren. Echter bleek de lading niet uit magnesium te bestaan maar uit cocaïne.