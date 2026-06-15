Jones: ‘Regering moet ervoor zorgen dat koopkracht niet afneemt’

NDP-parlementariër Ebu Jones heeft in een interview met TBN Prime Alert gesteld, dat als de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt, dat het begrotingstekort van de conceptbegroting van de regering voor 2026 anders is, dan moet zij volgens Jones aan kunnen tonen, waarom zij dat beweert. Jones stelt dat leden van De Nationale Assemblee een document hebben, waarin een bepaald percentage van het begrotingstekort wordt vermeld. Hij zei dat er gekeken zal worden naar de onderbouwing van de VES over het begrotingstekort en waarom de vereniging vindt, dat het anders is dan 5,1 procent. De VES stelt dat een lening van SRD 7 miljard in de begroting wordt opgenomen als ontvangsten. Volgens de VES zijn leningen geen ontvangsten, maar financieringsmiddelen. Jones zegt dat er internationaal een bepaalde marge voor de begrotingstekorten wordt gesteld van 3 procent. Verder zei Jones dat bij een tekort van 5 procent, de regering beter zou kunnen presteren. Hij zei gelet op de prijsontwikkelingen van aardolie en gas en het voortdurende conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, de overheid meer uitgeeft voor het stabiliseren van de wisselkoersen.

Volgens Jones vertoont de wisselkoers een dalende trend. “Er is in ieder geval geen stijgende lijn, zoals men had verwacht en hoe men had voorspeld. Ik zie juist dat de huidige regering de wisselkoersen tenminste stabiel heeft kunnen houden en we zien dat die steeds lager worden. Over het algmeen kunnen we niet zeggen dat we ontevreden zijn, maar we zijn niet helemaal tevreden.”

Jones zei dat hij de regering verder stimuleert door te gaan met het stabiliseren van de wisselkoersen, en hij maakte duidelijk dat de vertaalslag vooralsnog niet echt voelbaar is in de portemonnee van de doorsnee burger. Hij zei dat het niet zo is dat de mensen altijd meer geld wensen, maar dat de mensen wel willen uitgeven met hetgeen ze nu verdienen. “Ik merk ook dat de controle van de overheid naar de ondernemers en winkeliers toe, strakker moet worden dan ervoor zorgen dat er geen onnodige prijsopdrijvingen plaatsvinden. Als de regering zegt dat de koersen stabiel blijven, is het juist de bedoeling, dat zij ervoor zorgt, dat de koopkracht van de samenleving juist niet afneemt”, aldus Jones. Verder vertelde hij dat de regering aan de samenleving moet verklaren, waarom er nog geen verlichting te merken is. Hij bleef erbij dat de prijscontrole over prijsopdrijvingen opgevoerd moet worden, wanneer er steeds weer in één winkelstraat hetzelfde product te koop is bij drie verschillende winkels met drie verschillende prijzen. Hij stelde dat de regering zelfs winkels moet doen sluiten, indien het nodig is in gevallen van extreme prijsopdrijving.