Peneux: ‘Verzuim onder leerkrachten gevolg van financiële problemen’

Het hoge verzuim onder leerkrachten op scholen wordt volgens voormalig onderwijsminister Robert Peneux, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), mede veroorzaakt door financiële problemen. Hij stelde onlangs in het programma LALA, dat sommige leerkrachten niet meer over voldoende middelen beschikken om naar school te gaan.

Volgens Peneux kunnen leerkrachten pas optimaal functioneren, wanneer zij voldoende waardering en zekerheid ervaren. “Je gaat je niet voor de klas kunnen concentreren als je huishuur niet betaald is of als je kinderen niet gegeten hebben”, zei hij.

Hij benadrukte dat veel mensen niet voor het onderwijs kiezen vanwege het salaris, maar dat een inkomen wel noodzakelijk is om in de basisbehoeften te voorzien. Hij benadrukte dat leerkrachten van groot strategisch belang zijn voor een land. ‘’Wanneer kinderen onvoldoende onderwijs krijgen, kunnen problemen zoals criminaliteit, analfabetisme en een achteruitgang van de productiesector, toenemen.’’

Peneux zei te begrijpen dat veel onderwijsgevenden ontevreden zijn over hun beloning. “Niets is zo erg als een leerkracht die al in de eerste week van de maand zegt dat hij geen geld meer heeft”, stelde hij. ‘’Sommige leerkrachten melden zich ziek, omdat zij simpelweg de kosten voor vervoer niet meer kunnen betalen.’’ Volgens Peneux vinden zij het moeilijk om tegenover een schooldirecteur toe te geven, dat financiële problemen de reden zijn voor hun afwezigheid.

Daarnaast waarschuwde Peneux voor de toenemende uitstroom van onderwijsprofessionals naar het buitenland. Hij gaf aan dat het IOL de afgelopen weken, tientallen diploma’s heeft uitgereikt en dat veel afgestudeerden bezig zijn met het regelen van documenten om te vertrekken.

Volgens hem trekken leerkrachten naar het buitenland vanwege betere salarissen, waarbij zij bedragen van ongeveer 3000 tot 4000 euro kunnen verdienen. Hij vraagt zich af waarom Suriname niet in staat is om onderwijsgevenden een aantrekkelijker inkomen te bieden om hen te behouden.

Peneux wees ook op de verschillen binnen de publieke sector. Hij stelde dat gocenten aan het IOL aanzienlijk minder verdienen dan bijvoorbeeld parlementariërs. ‘’Deze kloof draagt bij aan de leegloop van de onderwijssector’’, aldus Peneux.