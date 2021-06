Bolsonaro dreigt met veto over vaccinatiepaspoort

Gisteren trok president Jair Bolsonaro fel van leer over een voorstel een vaccinatiepasspoort tegen COVID-19 in te voeren en beloofde een Veto uit te spreken als het goedgekeurd wordt door het Congres. Vorige week werd de introductie van een vaccinpaspoort door de Senaat met 72 stemmen aangenomen. ” Wat vinden jullie van een vaccinpaspoort? Als het aangenomen wordt, dan spreek ik een veto uit en zal het door de Kamer van Afgevaardigden worden doorgelicht. Als het wordt doorgedrukt, is het wet”, aldus Bolsonaro tegen de supporters bij het Alvorada-paleis.

Het “vaccinpaspoort” project zal indien aangenomen voorzien worden van een kaart, waarmee mensen die zijn gevaccineerd of die negatief zijn getest op COVID-19 of andere infectieziekten, kunnen circuleren in openbare of privéruimten, waar de toegang beperkt is. Het vaccinpaspoort zal volgens Bolsonaro verplicht worden gesteld in Brazilië, omdat er geen plaats meer is om meer mensen op te vangen, indien ze besmet raken met COVID-19. “Elk land heeft zijn eigen regels, en als je naar een bepaald land wil gaan, dan zal je voorzien moeten zijn van een vaccinpaspoort anders kan je het land niet binnen”, zei Bolsonaro.

Vaccinatiecertificaat

Het Vaccinatie- en Gezondheidsveiligheidscertificaat (CSS) zal eveneens gebruikt worden om toegang te verlenen tot openbare plaatsen in het bijzonder evenementen, hotels, cruises, parken en natuurreservaten. Inrichtingen die het document nodig hebben, moeten bij de ingang het volgende bericht hangen: “Toegang tot deze locatie is onderhevig aan overlegging van het Vaccinatie- en Sanitair Veiligheidscertificaat (CSS)”.

Veneziano Vital do Rêgo, senator zei, dat het wetsvoorstel een evenwicht probeert te vinden tussen de beperkende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van de COVID-19 die in de federatie zijn opgelegd en de individuele en sociale rechten van Brazilianen. Volgens hem heeft het als doel de verspreiding van het virus te beperken. Het voorstel bepaalt dat het bevoegd gezag bij ontvangst vaststelt welke inentingen en tests worden geaccepteerd. Bedrijven en zaken die zich aan de maatregelen houden, kunnen op grond van het wetsvoorstel geen sancties of beperkingen oplopen of worden verhinderd om te functioneren, maar moeten zich houden aan de overige regels om verspreiding van het virus te voorkomen die door de regeringen zijn vastgesteld.

Het is aan de Unie, staten, Federaal District en gemeenten om te bepalen waar de presentatie van het certificaat verplicht zal zijn. In het geval van het nemen van beperkende maatregelen, kan de houder van de bijgewerkte CSS niet worden belet deze plaatsen te betreden, te circuleren of te gebruiken, zolang ze de vastgestelde profylactische sanitaire maatregelen respecteren. Het voorstel zal via een digitaal platform worden vastgesteld. De geldigheid kan vervolgens vastgesteld worden op basis van de volgende certificaten: Nationale Vaccinatie (CNV), Internationale Vaccinatie (CIV), Nationale Toetsing (CNT) en Internationale Toetsing (CIT). Het digitale CSS-platform zal worden beheerd door de Unie, in samenwerking met de staten, het Federaal District, gemeenten en geaccrediteerde openbare en particuliere gezondheidsdiensten. Het is aan de federale overheid om de begrotingsbron voor de uitvoering van het paspoort te creëren.