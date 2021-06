Doorvliegen met ingehuurd materieel

De Boeing 737-700 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is de afgelopen zaterdag wederom op de luchthaven van Miami weggesleept bij de terminal. De SLM deed vervolgens al het mogelijke om haar commerciële verplichtingen na te komen, en liet haar passagiers overboeken op een vlucht van American Airlines richting Georgetown. Het wegslepen van de Boeing is het gevolg van het niet op tijd betalen van de lease aan de lessor. Volgens de afdeling Corporate Communications van de SLM, zal de Boeing B737-700 (PZ-TCT) geen deel meer uitmaken van haar vloot, omdat het bedrijf niet tijdig heeft kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de lessor. Op grond hiervan heeft de lessor besloten dat Surinam Airways dit vliegtuig commercieel-operationeel niet meer in zal mogen zetten. Om het bedrijf gezond te maken en zijn continuïteit te garanderen, heeft SLM-directeur Paul de Haan, een herstelplan aan de regering gepresenteerd. Wij vernemen uit bronnen binnen de SLM, dat luchtvaartmaatschappijen vanwege de covid-pandemie, wereldwijd door hun overheid ondersteund worden. “Als het herstelplan geaccepteerd wordt door onze regering, dan moet de SLM ook ondersteund kunnen worden. Het hangt er echter van af, hoe de regering het herstelplan ziet”, aldus onze bron.

Zolang de covid-pandemie duurt, zou de overheid volgens informatie uit SLM-kringen, in principe kunnen inspringen, omdat de SLM door de pandemie nauwelijks inkomen binnenkrijgt. “De overheid zou opties kunnen bekijken om in te springen en wel onder bepaalde voorwaarden’’, aldus onze bron. Een optie zou kunnen zijn dat de regering de lease van ons vliegtuig voorlopig betaalt tot de pandemie voorbij is en de SLM wederom op haar eigen benen kan staan. “Alternatieven zullen bekeken moeten worden, anders hebben we geen toestel dat naar de regio vliegt”, aldus onze bron.

Op 13 april werd het toestel van de SLM voor de eerste maal aan de ketting gelegd in Miami, omdat de schulden toen ook niet betaald waren. De overheid kwam toen financieel in om het in beslag genomen toestel van de SLM vrij te krijgen, door een bedrag van USD 650.000 te betalen aan de schuldeiser. “Dat deze situatie zich nu voordoet, heeft te maken met de verslechterde schuldpositie van de SLM veroorzaakt het slechte beleid dat door de vorige regering werd gevoerd”, stelt onze bron.

De afdeling Corporate Communications van de SLM maakte zondag jl. in een verklaring bekend, dat de gestrande passagiers van vlucht PY422 op 12 juni omstreeks 16.00u vanuit Georgetown naar Paramaribo zijn vervoerd. Vluchten in de regio zullen tot nader order met ingehuurde vliegtuigen worden onderhouden.

door Charelle Gill