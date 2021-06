Onderhandelingen Suriname met Oppenheimer-obligatiehouders mislukt

(REUTERS) – Een meerderheid van de Surinaamse obligatiehouders heeft een beëindigingsclausule geactiveerd op de Oppenheimerbonds van 2023 en 2026, dit zei de crediteurencommissie maandag in een verklaring. Deze actie herstelt de betalingsverplichtingen die waren uitgesteld op grond van een voorstel dat in maart door Suriname werd gelanceerd, aldus de commissie. ‘Suriname is er niet in geslaagd om te goeder trouw te onderhandelen over de voorwaarden van de schuldsanering’, stelden de bondhouders in een verklaring.

Ze zeiden dat een recente presentatie door de Surinaamse autoriteiten aan investeerders “niet de economische vooruitzichten en de evoluerende betalingscapaciteit van Suriname weerspiegelt, noch consistent is met de zeer positieve presentaties die de afgelopen weken aan andere doelgroepen zijn gedaan met betrekking tot de mooie economische toekomst van Suriname”.

Commerciële bondhouders waren in april overeengekomen om betalingen uit te stellen, maar zeiden vorige maand dat Suriname hen onvoldoende had toegestaan om deel te nemen aan een financieringsovereenkomst van USD 690 miljoen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en dreigde de uitgestelde betalingen opnieuw in te voeren. “We zullen te zijner tijd een reactie hebben”, stelde de minister van Financiën, Armand Achaibersing, in een bericht, toen hij door Reuters werd geraadpleegd over de verklaring van de crediteurencommissie. De Surinaamse regering heeft op 2 juni een instrument van USD 236 miljoen voorgesteld dat in 2029 afloopt ter vervanging van uitstaande bedragen, rente en achterstanden van in totaal ongeveer USD 786 miljoen aan verhandelbare schulden, of gelijk aan ongeveer 70 USD reductie. Suriname zijn 2026-obligatie werd genoteerd op 61,5 cent op de dollar, weinig veranderd op de dag, maar lager dan 71 aan het einde op 1 juni, de dag vóór het kapselvoorstel van Suriname.

