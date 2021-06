Het aantal personen dat in Suriname is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, is gestegen naar 393. Bij de update van het COVID-19-dashboard op de zaterdagavond, werden drie sterfgevallen gemeld. Voor deze maand zijn er al 91 doden te betreuren. 311 personen zijn in het afgelopen etmaal positief getest op het coronavirus. Van de 705 geteste personen, waren 394 negatief. Van de geteste personen bleek 44,1% positief te zijn. Het percentage positieven is ten opzichte van de dag ervoor (35.3%), weer gestegen.

Op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen worden 35 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 264 patiënten opgenomen. 2.041 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie.

Gisteren werden 146 mensen genezen verklaard.

Intussen is de vaccinatiecampagne in volle gang. Zaterdag werden landelijk op een dag 9.775 personen tegen het COVID-19 virus gevaccineerd. De organisatie is zeer tevreden, maar hoopt het record te verbreken. Er zijn al 136,853 doses ingezet om mensen te vaccineren. Intussen hebben 110,920 mensen hun eerste prik gekregen en 25,933 mensen, zijn volledig gevaccineerd.

Ook hebben Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Global Event Partners (GEP) op 10 juni US$ 20.000 gedoneerd aan het Fonds, voor COVID-19 vaccins, en een vlot verloop. Het bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) 2021 die van 1-3 juni 2021 werd gehouden. De bedrijven die een belangrijke bijdrage hebben geleverd door sponsoring van SEOGS zijn Shell, Cairn, Kenswil & Co, Baitali Group, Consolidated Resources Suriname en Shyamnarain Associates.