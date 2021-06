De SLM Boeing 737 is vanmiddag wederom op de luchthaven van Miami weggesleept bij de terminal. Passagiers die naar Suriname moesten vertrekken konden met lede ogen aanschouwen hoe de SLM “kist” in het bijzijn van de politie werd weggesleept. Het is nog niet duidelijk of de bagage voor het wegslepen, uit het toestel werd verwijderd. Ook kon niet gemeld worden waarom het toestel dit keer niet naar ons land kon vertrekken. Het vermoeden bestaat wel dat er wederom een financiele kwestie speelt en de SLM eerst aan een bepaalde financiele verplichting dient te voldoen alvorens het toestel wederom wordt vrijgegeven.