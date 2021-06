De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft aangegeven, dat na onderzoek gebleken is dat met name de Manaus-variant gezorgd heeft voor een toename van het aantal covid-besmettingen. ‘’Suriname is gewoon verrast geworden met de toename in covid-gevallen tijdens de derde golf en dat komt echt vanwege de Manaus-variant”, zei de minister.

Suriname heeft bij de derde golf te maken gehad met een vervelende situatie, namelijk de Manaus-variant (Gamma-variant) uit Brazilië. Deze variant is besmettelijker en dodelijker dan het oorspronkelijke COVID-19-virus. Ook raken kinderen gemakkelijker besmet. Dit was volgens Ramadhin bij de eerste en tweede golf niet het geval. De minister merkt op dat de besmettelijkheid van de Manaus-variant niet onderschat moet worden. “Dat is een van de zaken waarom de derde golf als een reus is en met kop en schouders boven de twee golven staat. De tweede oorzaak waarom de covid-situatie zo zorgwekkend is in Suriname, is het menselijk gedrag.

Het menselijk gedrag heeft gefaald mede doordat de MoHanA- maatregelen steeds minder goed werden nageleefd”, meent de bewindsman.

Suriname heeft in februari tot april materiaal opgestuurd naar het buitenland. Op 5 april is er een melding gekomen dat een mutant van het virus in Suriname gedetecteerd is. Direct daarna zijn er maatregelen genomen. De minister geeft aan dat vanuit de overheid er is er geprobeerd conform de eerdere golven, ook in te spelen op die ontwikkeling. “Echter waren we nog niet erop voorbereid’’, aldus de minister. Ramadhin was afgelopen donderdag in Nickerie op werkbezoek met de ambassadeur van Nederland, Henk van der Zwan en enkele leden van het team van medici uit Nederland. De minister en de delegatie hebben een werkbezoek gebracht aan het Mungra Medisch Centrum (MMC) en het RGD gezondheidscentrum in de Van Pettenpolder. De Nederlandse gezondheidsmissie is samen met minister Ramadhin nagegaan wat er aan hulp nodig is voor de gezondheidszorg van Nickerie.