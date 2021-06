De elektriciteitstarieven zullen per 1 juli aangepast worden. Volgens de onderdirecteur van de Power & Sustainable Energy van Staatsolie, Eddy Fränkel, levert Staatsolie middels de Afobaka waterkrachtcentrale ca. 40 procent van de elektriciteitsbehoefte van Suriname. Middels haar thermische centrale, levert zij ca. 20 procent van de behoefte.

De kosten voor waterkracht zijn ten opzichte van de periode toen de dam nog eigendom van de Suralco was, met ca. 70 procent gedaald. De tarieven worden door de overheid vastgesteld. Onlangs werd bekendgemaakt, dat ook na de verhoging van de tarieven, de kosten voor elektriciteit nog niet volledig zullen worden gedekt. De overheid zal voor een belangrijk deel de stroomtarieven moeten blijven subsidiëren. Op Afobaka staat 189MW aan vermogen opgesteld. De normale output van Afobaka is 105MW. Momenteel levert de dam 135 Megawatt.

Spuikleppen

De spuikleppen van de Afobakadam zijn vanaf woensdag 9 juni geopend om water uit het stuwmeer te lozen. Op die manier zal het waterniveau, dat als gevolg van zware regenval van de afgelopen twee maanden in het stuwmeer sneller dan normaal is gestegen, op een veilig niveau worden gehandhaafd. Op dit moment is de waterstand van het stuwmeer 262.5 voet, terwijl deze een maximum van 26 voet mag bereiken. De spuikleppen zullen met tussenpozen opengedaan worden om rekening te houden met het getij van de Surinamerivier. Fränkel zegt, dat elke stuwdam een standaardprocedure voor de waterstand heeft. Volgens Fränkel, is men nu reeds overgegaan tot het openen van de spuikleppen, omdat men overlast benedenstrooms van het stuwmeer zoveel als mogelijk wil beperken. Fränkel benadrukt, dat het spuien binnen controleerbare hoeveelheden gehouden zal worden.

door Orsilia Dinge