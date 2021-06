De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zei gisteren tijdens de regeringspersconferentie, dat de SRD 1000 die ingaande eind deze maand zal worden uitgekeerd aan ambtenaren, niet belasting vrij is. Volgens de bewindsman zullen de gelden niet betaald worden uit leningen, is er geen sprake van monetaire financiering en ook niet van witwasserij. De gelden zullen betaald worden uit de jaarlijkse begroting. “Als de gelden belastingvrij moesten worden uitgekeerd, dan zou de begroting het niet kunnen dragen. We zouden niet in staat zijn de gelden uit te keren”, aldus de minister.

Achaibersing zei dat het gaat om een tijdelijke verhoging die gegeven wordt voor een periode van één jaar. Volgens hem gaat het om een overbruggingsfase. Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. De bewindsman gaf te kennen dat ruim 55.000 ambtenaren in aanmerking zullen komen. “Over inkomens beneden SRD 3680 zal er geen belasting worden afgetrokken. Deze komen in aanmerking voor de heffingskorting. We hebben dit gelijk meegenomen. Iedereen daar boven, zal wel belasting moeten betalen”, gaf de minister aan. Volgens hem moet deze verhoging ervoor zorgen dat burgers de zware tijden kunnen overbruggen, totdat er economische stabiliteit komt.

Vanuit de particuliere sector is verontrustend gereageerd op het besluit van de regering. Volgens werkers uit deze sector, heeft de totale gemeenschap het economisch zwaar. Het kan volgens hen dus niet zo zijn dat wanneer er een verhoging wordt gegeven, alleen de ambtenaren in aanmerking komen. “Bovendien zullen wij uit de particuliere sector ook geconfronteerd raken met de verhogingen”, aldus een arbeider uit de particuliere sector.

Bestuurskundige August Boldewijn, zegt tegen de krant, het vreemd te vinden dat de regering maatregelen neemt zonder met de vakbonden overeenstemming te hebben bereikt. Volgens hem zitten we in een urgentiefase, waarbij men meer heeft aan een gezonde economie. Het verhogen van de salarissen is volgens hem, hetzelfde als monetair financieren. “Er komt meer geld in de economie. Indien ik het mis heb, laat men mij corrigeren”, aldus Boldewijn.