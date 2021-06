“De bewering die door verhitte familieleden werd gedaan, dat de patiënt na een prikje gehad te hebben, verward zou zijn geraakt, slaat kant noch wal”, zei de directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), Jason van Genderen, tegen een lokaal medium, naar aanleiding van het incident dat zich afgelopen woensdag voordeed. Een positief geteste patiënt die opgenomen was in het RZW, weigerde zorg en vluchtte in de avonduren uit het ziekenhuis. Er werd een zoekactie op touw gezet waar ook militairen aan meededen, maar de patiënt werd niet getraceerd. De volgende dag werd de man dood aangetroffen in een zandput in de directe omgeving. De familie raakte bij aankomst verhit en beschuldigde het ziekenhuis van nalatigheid.

Volgens Van Genderen deed familie zeer onverantwoordelijke uitspraken en hield zij er geen rekening mee, dat zij zich op het ziekenhuisterrein bevond en dat er patiënten aanwezig waren. De directeur gaf aan dat op die dag er ook vaccinaties gezet zouden worden, maar dat vanwege de ontstane zeer onprettige situatie, gekozen was de vaccinaties even stop te zetten, omdat de mensen bang werden. Volgens Van Genderen werd de vaccinatiecampagne later voortgezet.

De directeur gaf aan dat patiënten die reeds positief zijn bevonden, niet meer worden gevaccineerd. Volgens hem vertoonde de patiënt die opgenomen was op de covid-afdeling, symptomen van verwardheid en was daarvoor ook al onder behandeling. Van Genderen gaf aan dat het de patiënt op een gegeven moment is gelukt de deur open te krijgen en weg te rennen. “De man is niet weggelopen zoals de familie beweert, maar weggerend”, benadrukte de directeur. Volgens Van Genderen is de man het gedeelte opgerend waar het zeer donker was. De politie en de familie zouden hiervan meteen op de hoogte zijn gesteld en hebben een gezamenlijk een zoekactie op touw gezet, echter zonder resultaat.

“De bewering die door verhitte familieleden werd gedaan, dat de patiënt na een prikje gehad te hebben, verward zou zijn geraakt, slaat kant noch wal”, zei de directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), Jason van Genderen, tegen een lokaal medium, naar aanleiding van het incident dat zich afgelopen woensdag voordeed. Een positief geteste patiënt die opgenomen was in het RZW, weigerde zorg en vluchtte in de avonduren uit het ziekenhuis. Er werd een zoekactie op touw gezet waar ook militairen aan meededen, maar de patiënt werd niet getraceerd. De volgende dag werd de man dood aangetroffen in een zandput in de directe omgeving. De familie raakte bij aankomst verhit en beschuldigde het ziekenhuis van nalatigheid.

Volgens Van Genderen deed familie zeer onverantwoordelijke uitspraken en hield zij er geen rekening mee, dat zij zich op het ziekenhuisterrein bevond en dat er patiënten aanwezig waren. De directeur gaf aan dat op die dag er ook vaccinaties gezet zouden worden, maar dat vanwege de ontstane zeer onprettige situatie, gekozen was de vaccinaties even stop te zetten, omdat de mensen bang werden. Volgens Van Genderen werd de vaccinatiecampagne later voortgezet.

De directeur gaf aan dat patiënten die reeds positief zijn bevonden, niet meer worden gevaccineerd. Volgens hem vertoonde de patiënt die opgenomen was op de covid-afdeling, symptomen van verwardheid en was daarvoor ook al onder behandeling. Van Genderen gaf aan dat het de patiënt op een gegeven moment is gelukt de deur open te krijgen en weg te rennen. “De man is niet weggelopen zoals de familie beweert, maar weggerend”, benadrukte de directeur. Volgens Van Genderen is de man het gedeelte opgerend waar het zeer donker was. De politie en de familie zouden hiervan meteen op de hoogte zijn gesteld en hebben een gezamenlijk een zoekactie op touw gezet, echter zonder resultaat.