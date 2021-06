Het is al de derde keer binnen een half jaar, dat vreemdelingen worden opgelicht. Vreemdelingen die voor een beter bestaan naar het buitenland willen, zijn hier vaker het slachtoffer van. Al bijna twee weken bivakkeert een groot aantal Cubanen voor de vertrekhal van de Johan Adolf Pengel Luchthaven. De groep die aanvankelijk groter was, zou op 31 mei met een chartervlucht naar Managua gaan. De vlucht vond geen voortgang, omdat na verificatie bleek dat de documenten voor de landingsrechten in Nicaragua niet in orde waren. De Cubanen zeggen, dat zij niet de gebruikelijke prijs, maar veel meer voor hun ticket hebben betaald. Volgens hen hebben zij in plaats van 1.050 US-dollar, 2.500 US-dollar betaald. De groep zegt, dat ze het gevoel heeft opgelicht te zijn. Intussen is op dinsdagavond een groepje overgebracht naar het Politie Opleidingscentrum. Het is niet de eerste keer, dat vreemdelingen opgelicht worden. Het schijnt een nieuw fenomeen te worden! Eerder dit jaar werd de groep ook al opgelicht. Een grote groep Cubanen ging toen naar Nickerie, met name South Drain. De groep was voorgehouden dat ze van daaruit, makkelijk naar Guyana kon. Wat de mensen niet wisten, was dat de grens tussen Suriname en Guyana gesloten was vanwege COVID-19. De groep strandde te South Drain en bivakkeerde daar enige tijd tot ze verwijderd werd door de politie en naar een andere locatie werd overgebracht. Ook toen hadden de mensen veel betaald voor hun reis. Enkele maanden geleden zou een groep Haïtianen opgelicht zijn. Passagiers betalen veel voor hun vlucht, maar als die geannuleerd wordt, krijgen ze het geld in de meeste gevallen niet terug. De regering zou met de snelste spoed moeten ingrijpen. De regering benadrukt elke keer dat er een diepgaand onderzoek ingesteld zal worden.

Ook zouden de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, aangepakt worden. Maar tot op heden hebben wij niets gehoord, terwijl wij toch graag zouden willen weten, hoe ver het onderzoek gevorderd is.