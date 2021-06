Vanwege de verscherpte maatregelen van de overheid inzake het beteugelen van de verdere verspreiding van COVID-19, zijn er situaties ontstaan waarbij bedrijven hun werknemers niet meer kunnen betalen, omdat zij geen inkomsten genereren. Hierbij geldt de toegepaste regel ‘no work, no pay’ en het was te verwachten, want veel bedrijven kunnen het na een jaar covid, niet meer opbrengen hun werknemers door te betalen. Er is momenteel zelfs sprake van deze maatregel ook in te voeren binnen de horeca- en de dienstensector. Het proces heeft er veel van dat werknemers vervolgens door hun werkgevers worden verwezen naar de covid-steun van de overheid. Deze stap hebben bepaalde grootondernemers reeds genomen tijdens de lockdown van vorig jaar. De werknemers kregen eerst te maken met de ‘lockdown korting’. Veelal werden de lonen hierdoor gehalveerd, dat wil zeggen dat de werknemer bij lockdown niet volledig werd uitbetaald, omdat het bedrijf buiten zijn eigen schuld dicht moest en er waren geen inkomsten om de lonen te betalen.

We zitten momenteel in de tweede week van de total lockdown die drie weken moet duren en de rek is er nu al uit voor bepaalde werkgevers. Zij willen daarom het model van lockdown = no pay invoeren en de mensen verwijzen de covid- toelage aan te vragen. Naar verluidt, zijn sommige werkgevers al zover gegaan om een online registratieformulier door te sturen naar personen die op contractbasis voor hen werken. Maar om de zaak alleen maar erger te maken, werkt nu de overheidslink niet, dus niemand kan iets aanvragen. Bij meldingen wordt de schuld geschoven op een fout in het ICT-systeem. Hoe moet de doorsnee burger verder, als zelfs het aanvragen van covid-steun, niet in goede banen kan worden geleid? Keerpunt vraagt zich af, waar het menselijk aspect is gebleven in dit totale plaatje. Wij praten dan niet over pakketten, maar over de toegang tot betaalbare levensmiddelen voor de social zwakkeren. Wij weten dat het ministerie van SoZaVo in dezen een zware taak heeft zaken goed op orde te brengen, maar het zou al heel erg veel helpen als tenminste het online registratiesysteem degelijk werkte. Mensen zijn wanhopig en verkeren in paniek. De regering moet daarom voorkomen dat zaken uit de hand lopen, want wanneer armoede extreme vormen aanneemt, heeft dat ook gevolgen voor de maatschappij en de veiligheid van de algehele samenleving.