Ruim 50 militairen en 120 politieagenten besmet met COVID-19

Meer dan 120 politieambtenaren zijn momenteel besmet met het coronavirus en ruim 400 verkeren in isolatie. Daarnaast zijn er ongeveer 50 militairen covid-positief en bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren zijn er besmettingen. Het is volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zeer zorgwekkend dat onze gewapende machten besmettingen hebben en daarnaast weigert ook nog een deel om zich te laten vaccineren. Binnen de gezondheidszorg hadden de frontliniewerkers in het begin voorrang, om als eerst in aanmerking te komen voor een covid-vaccin. Daarvan zijn 90% van de artsen en specialisten inmiddels gevaccineerd, maar nog geen 40% verpleegkundigen. Voor Ramadhin is dit een zorgpunt, omdat verpleegkundigen en ambulancemedewerkers, direct in contact zijn met covid-positieven. Deze groep maakt dagelijks mee, hoe ernstig de situatie is en ondanks de harde realiteit, weigert bijna 60% zich te vaccineren. “Deze mensen zijn niet weg te denken in de samenleving en vandaar dat we naar code paars zijn gegaan, want code paars houdt in: het moment waarop de veiligheid en de gezondheid van de samenleving in gevaar komen, en dat is precies wat er is gebeurd, onze veiligheidsdiensten en de verpleegkundigen, zijn besmet geraakt.

Daarnaast zijn bijna alle chauffeurs van de Ambulancedienst besmet geraakt, keukenpersoneel en IC-personeel zijn ook niet bespaard gebleven,” zegt Ramadhin. Dit is allemaal gebeurd, terwijl de anderen die wel gevaccineerd zijn, niet besmet zijn geraakt. Volgens de minister is er genoeg bewijs geleverd, dat vaccineren beschermt. Ook president Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs in DNA zijn bezorgdheid geuit over de essentiele diensten en het aantal besmettingen. Volgens de president zal er een beroep worden gedaan op deze groep, omdat zij een groot risico vormt voor de veiligheid van het land.

Handhaving

Ten aanzien van het aantal besmettingen en samenscholingen is Ramadhin resoluut, dat de politie gewoon meer moet doen, volgens hem hebben agenten een labiele houding tegenover de handhaving. Ondanks de lockdown, staan er op bepaalde plekken structureel mensen bij elkaar, hetzij voor een winkel of in woonbuurten. Ook worden er naar verluidt, grote illegale feesten georganiseerd, waar er wordt gebeld naar de meldkamer, maar de politie verschijnt nooit ter plekke. De politie weet dat en ziet dat en wordt vaak genoeg ook gebeld door bezorgde buurtbewoners, maar komt niet eens kijken. Handhaving is zeer belangrijk en daarom is Ramadhin van mening dat zijn collega van JusPol meer ondersteuning verdient. “Hij doet binnen zijn mogelijkheden alles wat hij kan, maar het is helaas niet voldoende en dan krijg je dat wij dweilen met de kraan open”, aldus Ramadhin. Ook de onverantwoordelijke handeling van de politiebond t.a.v. het protest op het Onafhankelijksplein van enkele weken terug keurt de minister af. Het resultaat is nu duidelijk te zien aan het aantal besmettingen binnen het korps.

door Gladys Findlay