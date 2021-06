Suriname telde tussen 3 en 9 juni 57 coronagerelateerde sterfgevallen, meldt Water-kant donderdag op basis van cijfers van de COVID-19-website van het land. Dat is er één meer dan het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen in Nederland in diezelfde periode. Woensdag telde Suriname tien coronagerelateerde sterfgevallen onder de 600.000 inwoners. Op dezelfde dag registreerde het ruim 17,5 miljoen inwoners tellende Nederland er vijf. Nederland heeft 29 keer zoveel inwoners als Suriname. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in het Zuid-Amerikaanse land was woensdag dus verhoudingsgewijs 58 keer zo groot als in Nederland. Een woordvoerder van het RIVM laat aan NU.nl weten dat het aantal bekende coronagerelateerde sterfgevallen in ons land waarschijnlijk kleiner is dan het werkelijke aantal. In Nederland is het niet verplicht om te melden dat iemand is overleden aan COVID-19. Ook in Suriname zijn waarschijnlijk niet alle coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Suriname noemt situatie ‘onbeheersbaar’

Suriname kampt sinds eind mei met een zware golf aan coronabesmettingen. President Chan Santokhi zei dat de situatie in het land onbeheersbaar is.Om die reden heeft Suriname voor de komende 2,5 week een totale lockdown afgekondigd. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf dan code zwart, een situatie waarin ze niet iedereen hulp kunnen bieden. Voor Suriname als land geldt code paars, het hoogste risiconiveau.

Santokhi heeft gemeld dat nabestaanden van overleden coronapatiënten de Surinaamse regering financiële ondersteuning hebben gevraagd om de uitvaartkosten te kunnen betalen. “De regering zal de mensen niet in de steek laten en hen helpen”, beloofde de Surinaamse president.

‘Zieke mensen met infuus en zuurstof op een bankje buiten’

Nederland heeft een hulpmissie met 23 vrijwilligers uit de zorg naar het land gestuurd. Speciaal gezant Marc Sprenger leidt de missie.

“Je moet je voorstellen dat als hier mensen ziek worden, er eigenlijk geen plek is om ze op te nemen”, vertelt Sprenger vanuit Suriname aan NU.nl. “Ze krijgen eventueel een infuus en een beetje zuurstof en gaan dan buiten op een bank zitten.” Sprenger hoopt de capaciteit van de Surinaamse ziekenhuizen te vergroten door meer verpleegkundigen, artsen en apparatuur in te zetten. Sprenger ziet in de hoofdstad Paramaribo een grote vaccinatiebereidheid, maar is bang dat die in het binnenland minder is. De voormalige directeur-generaal van het RIVM gaat vrijdag de inwoners van die gebieden proberen over te halen om zich te laten vaccineren.