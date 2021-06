Geen reden voor prijsaanpassing

“Ik denk dat een ieder naar stabiliteit snakt en ons doel is ook stabilisatie te creëren”, aldus minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, gisteren tijdens een regeringspersconferentie. Achaibersing verklaarde, dat de koers vanaf maandag 7 juni vrijgelaten is, waardoor die zich is gaan stabiliseren. Als de douanekoers bijgesteld wordt, zal die wel enige invloed op de economie hebben. “De koers is tot rust gekomen, daar ben ik tevreden om, maar op het moment dat de koers onrustig wordt, zal de regering ook inkomen”, benadrukte Achaibersing. Maar het vrijlaten van de koers is volgens Achaibersing, echter geen reden voor prijsaanpassingen in de winkels, omdat er op basis- en essentiële goederen, geen invoerrechten worden geheven. “Er is de afgelopen jaren zeer zwaar monetair gefinancierd, vanuit leningen was er ook veel geld in de maatschappij gepompt, waardoor het de koers nu mede bepaalt”, stelde Achaibersing. Hij verduidelijkte, dat als de regering de koers naar beneden bijstelt, wat echter ook haar streven is, dan zal het mooi worden.

Volgens de regering was het nodig eerst maatregelen te treffen, de economie integraal eerst beoordeeld te krijgen, voordat ze het besluit nam, hem afgelopen maandag vrij te laten. Volgens Achaibersing moest onder andere eerst de maatschappelijke geldhoeveelheid in balans worden gebracht. Na de koersen van vandaag bekeken te hebben, is er volgens Achaibersing rust op het koersenfront.

door Charelle Gill