Gisteren is bij de telling van de politie gebleken, dat dertien arrestanten niet aanwezig waren in het cellenhuis Keizerstraat. Kort na de ontsnapping van de arrestanten, is de politie gestart met een klopjacht. Inmiddels heeft de politie drie van de ontvluchte arrestanten weer aangehouden. Arsenio Vrij is vandaag in de buurt van Elisabethshof aangehouden, Jonathan Kameron is de afgelopen nacht aangehouden in het politieressort Houttuin, terwijl arrestant Giani Bahadoer gisteren aan de Oud Charlesburg werd aangehouden. Het Korps Politie Suriname (KPS) maakt bekend, dat van de tien resterende arrestanten, zes covid-positief getest zijn: Niquel Jonel, Amerilo Kerdijk, Servan Read, Aswin Roeplal, Ronald Soke en Raimundo Vina de Souza. De overige ontvluchte arrestanten zijn: Fabio D., Jonaton K., Navendra N, Brian P, Delton S.

Informatie over deze op de vlucht zijnde arrestanten mag doorgespeeld worden aan het dichtstbijzijnde politiebureau of aan het Command Center van de politie via het nummer 115. De politie rekent op uw medewerking.