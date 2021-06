Al bijna twee weken bivakkeert een groot aantal Cubaanse staatsburgers (60 in totaal) voor de vertrekhal van de JAP Luchthaven, in afwachting van de aan hen beloofde chartervlucht naar het Midden-Amerikaanse Nicaragua. De SLM die aanvankelijk de chartervlucht zou uitvoeren, haakte op het laatste moment af, omdat het met de landingsrechten in Nicaragua helemaal niet goed zat. Door de personen die de charter hadden georganiseerd, was niet op tijd voorzien in de nodige landingsrechten in het voormelde land. Volkomen verbouwereerd bleven de passagiers, die keihard in vreemde valuta hadden betaald voor deze reis naar Nicaragua, op de luchthaven achter en weigeren sindsdien grotendeels wederom richting onze hoofdstad te vertrekken. De mensen voelen zich totaal bestolen en opgelicht door degenen, die ze gouden bergen hebben beloofd en hun laatste penningen afhandig gemaakt. Na bijna twee weken verblijf ter plekke is er, naar verluidt, al enige tijd een onhygiënische situatie ontstaan en is het geen gezicht voor bijvoorbeeld andere passagiers die met name naar de VS of Nederland moeten vertrekken. Er is te Zanderij nu een soortgelijke situatie aan het ontstaan als enkele maanden geleden te South Drain, toen ook een grote groep Cubanen richting Guyana wenste te reizen en de grens gesloten was en ook Guyana deze groep vreemdelingen, niet wenste binnen te laten. Onverrichter zake moesten de Cubanen weer naar Paramaribo en andere bestemmingen terugkeren. Nu is er weer een groep afkomstig uit Cuba, die Suriname wenst te verlaten en die op zijn minst zwaar misleid is. De personen die deze mensen in dit avontuur hebben gestort, hadden vooraf de landingsrechten verzekerd moeten hebben, alvorens naar de SLM te stappen voor het arrangeren van de chartervlucht. Of er is op zeer amateuristische wijze van achteren naar voren gewerkt, of er is wederom sprake van ernstige kwaadwilligheid, misleiding en oplichting. Ook riekt deze kwestie naar mensenhandel, want wat voor betere levensomstandigheden kan Nicaragua deze mensen momenteel bieden? Gerust mag worden aangenomen, dat de groep richting de VS wenst te reizen. Naar verluidt, zouden onder hen ook enkele Cubaanse dissidenten zitten, die zeker niet naar Cuba terug willen. Het is nu de tweede keer dat mensen met Cubanen als inzet, bezig zijn geweest om er beter van te worden. Het is daarom nu wel van belang, dat de justitie een onderzoek instelt om erachter te komen of in deze kwestie, er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In ieder geval is het zo dat de Cubanen die slachtoffer zijn geworden van het mislukte Nicaragua-avontuur van mening zijn, dat ze geld hebben verloren aan de charteraars en dat ze daarom niet weg willen van de luchthaven. Men eist genoegdoening en die eis is meer dan terecht.