Marc Sprenger, special afgezant van de Nederlandse regering, Denise Telgt, infectioloog en Bernardo Panka, intensivist waren gisteren te gast in het programma To the Point van Apintie televisie, en gaven hun mening over de huidige situatie die zich momenteel in de ziekenhuizen voordoet. Spenger vertelde, dat het heel confronterend is om te zien, hoe COVID-19-patiënten zich zo in een kritieke toestand bevinden, waarvan je denkt dat het ook jouw kind kon zijn, dat besmet is geraakt met COVID-19. “Soms denk je dat alleen oude mensen besmet raken met COVID-19, maar in de ziekenhuizen tref je momenteel ook heel veel jonge mensen aan”, benadrukte Sprenger.

Het allerbelangrijkste is dat de mensen zich tegen COVID-19 moeten laten vaccineren. Volgens Sprenger, zal er alles aan gedaan moeten worden, om het vaccinatietempo hoog te houden, en het zal heel effectief zijn, als de helft van de bevolking zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.

“Als ik een schatting moet maken, denk ik dat Suriname over 6 weken, een verandering zal moeten zien”, zei Sprenger. Als we Nederland met Suriname vergelijken, dan zijn de ziekenhuizen van Suriname heel fragiel. De Nederlandse zal hiermede geconfronteerd, oplossingen moeten bekijken, hoe Nederland Suriname de komende drie maanden kan ondersteunen. “Door corona, is er hoogstwaarschijnlijk veel druk op de gezondheidszorg, waarbij één systeem het niet zal dragen, ook niet in Nederland”, aldus Sprenger.

Panka: “Voorheen hadden we dagelijks ongeveer 22 patiënten in de Intensive Care Unit (ICU). Nu praten we over het drievoudige daarvan”, benadrukte Panka. Ons beddencapaciteit raakt overspoeld door het aantal COVID-19 gevallen, die wij dagelijks binnenkrijgen. Volgens Panka zal er in de komende dagen gekeken moeten worden, hoe de faciliteiten in het Wanica ziekenhuis opgeschaald kunnen worden, dat wanneer mensen de ICU nodig hebben, zij die ook geboden kan worden. “Helaas is het zo, dat een groot aantal mensen zich meldt bij de spoedeisende hulp, omdat het niet door kan stromen, doordat er geen vrije bedden aanwezig zijn”, zei Panka. Hij blijft van mening, dat hier echter keihard aan gewerkt wordt dat te verbeteren, door ook alternatieve faciliteiten klaar te maken, zodat een deel van de patiënten opgevangen kan worden. “Het aantal mensen, dat toch besmet kan geraken, kunnen we drastisch laten verminderen, als de komende periode steeds meer mensen zich laten vaccineren”, aldus Panka.