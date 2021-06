Een groep van ongeveer 100 Cubanen, bivakkeert al een week voor de vertrekhal van de Johan Adolf Pengel Luchthaven. De groep die aanvankelijk groter was – enkelen hebben de plek verlaten – zou op 31 mei met een chartervlucht naar Managua (Nicaragua) gaan. De vlucht vond geen voortgang, omdat na verificatie bleek dat de documenten voor de landingsrechten in Nicaragua niet in orde waren.

De Cubanen willen dat alsnog mogelijk wordt gemaakt dat zij kunnen vertrekken naar Nicaragua. Zij vrezen dat als zij de plek verlaten, er niet alleen geen vlucht meer geregeld wordt voor hen, maar dat zij ook het geld dat zij betaald hebben voor hun ticket, kwijt zijn. Tegenover een lokaal medium hebben zij gezegd, dat zij niet de gebruikelijke prijs, maar veel meer voor hun ticket hebben betaald. Volgens hen hebben zij in plaats van 1.050 US-dollar, 2.500 US-dollar betaald. De groep zegt, dat ze het gevoel heeft opgelicht te zijn.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), zei in gesprek met Starnieuws, dat er een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de situatie. Volgens hem zullen de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, aangepakt worden. Inmiddels is volgens Jubithana, de hulp van Justitie en Politie ingeroepen. De afdeling Fraude is ook erbij betrokken. De bewindsman benadrukt, dat er spoedig een oplossing gezocht moet worden.