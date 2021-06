We kunnen mensen pas ‘keuzes’ aanbieden, wanneer wij voldoende merken COVID-19-vaccins in voorraad hebben. Als we genoeg COVID-19-vaccins en merken in huis hebben, dan kan een persoon in de toekomst gewoon een keuze maken, welk vaccin hij of zij toegediend wil krijgen”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in het radioprogramma ABC Aktueel.

Ramadhin verklaarde, dat als het zover is, er ook andere merken COVID-19- vaccins naar Suriname komen. Er zal dan slechts naar de internationale data gekeken worden, waarna de verschillende soorten vaccins aan bepaalde doelgroepen gegeven kunnen worden. Ramadhin vertelde, dat de afgelopen dagen 11.500 mensen gevaccineerd zijn geworden met het AstraZeneca-vaccin. Volgens hem, zijn er momenteel nog COVID-19- vaccins beschikbaar, en de komende dagen zullen die ook gezet worden. “De bedoeling is om net als in het weekend, 5.000 mensen per dag gevaccineerd te krijgen, waardoor dit dan dagelijks en landelijk uitgebouwd kan worden”, zei Ramadhin. Hij haalde aan, dat er toezeggingen gedaan zijn, dat wij deze week nog een behoorlijke voorraad aan vaccins zullen krijgen. Er is daarom gekozen niet te wachten op de doses, maar door te gaan met prikken.

In het kader van de vaccins die wij van het buitenland kunnen verwachten, heeft Nederland een zeer concrete toezegging gedaan. “Daar zijn we ook mee bezig, en er is inmiddels ook een missie aangekomen”, zei Ramadhin. Hij voegt eraan toe, dat hij dagelijks communiceert met Marc Sprenger, ex-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Behalve de 500.000 en 750.000 vaccins uit Nederland, zullen we vanwege Nederland, ook 50.000 doses Moderna krijgen.’’ Volgens Ramadhin, zou dat eigenlijk pas de derde week van deze maand moeten geschieden, maar vanwege een klein overschot in Nederland, heeft Suriname de mogelijkheid gekregen de vaccins eerder te ontvangen. “We lopen wel vooruit op afspraken die we moeten maken met potentiële vaccins die op de lijst staan om goedgekeurd te worden, dan denk ik bijvoorbeeld aan het Sputnik-V vaccin. Maar wij kijken alleen naar vaccins die goedgekeurd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie”, aldus Ramadhin.