‘Het is triest en zwaar, maar we moeten samen door de bittere tijden’

NPS-parlementariër Patricia Etnel, heeft zich voorgenomen om met het volk te praten over het Herstelplan van de regering en hoe uit deze moeilijke tijd te komen. Samen met een team zal Etnel vanaf eind juli, de verschillende districten en buurten aandoen met de informatie. Zij zegt zich ervan bewust te zijn dat de samenleving door moeilijke tijden gaat. ‘’De prijzen in de winkels stijgen alsmaar’’, aldus Etnel.

Op de vraag of mensen bereid zijn te luisteren naar de informatie, zegt Etnel, dat zij iedereen begrijpt en respect heeft voor alle meningen. “Sommige mensen willen niet meer luisteren, maar we moeten erdoor. Het is triest, waar en pijnlijk, maar we moeten door de bittere tijden. Dat gaat niet snel gebeuren. Er is veel werk te verrichten.”

Etnel geeft aan dat we niet achterover moeten gaan leunen, maar aan de leiders moeten blijven trekken. “We moeten ze blijven wijzen op hun fouten.” Etnel haalt aan dat Suriname een derdewereldland is met veel economische vraagstukken. Het zijn volgens haar grote problemen die niet gemakkelijk op te lossen zijn. “De armoedegrens was in 2009 gesteld op SRD 900. In 2021 was dat SRD 4050. Dat is de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar. Dat betekent dat een bul van de universiteit gelijk is aan armoede”, zegt Etnel.

“Ik heb onderzoek gedaan en ik heb gemerkt dat veel mensen geen beeld hebben van wat het herstel- en stabilisatieplan eigenlijk is en hoe het gaat werken. Alles komt op hen af. Ze weten wel dat we in een moeilijke tijd leven en dat het slecht gaat met de economie, maar ze begrijpen niets”, zegt Etnel over het initiatief. Volgens haar wordt het plan weliswaar in het parlement behandeld, maar wat in het parlement gezegd wordt, begrijpt niet eenieder. Etnel: ‘Het totaalplaatje van wat ingeleverd moet worden, wat men terug gaat krijgen en waarom het plan nodig is, is dan misschien niet duidelijk.’’

Etnel geeft aan dat zij alleen het sociale deel van het plan op zich zal nemen, omdat zij zich hierin heeft verdiept. Voor de rest zal zij afstemmen met de minister van Financiën om te zien als er een deskundige mee kan gaan om het financiële gedeelte uit te leggen. Ook zal zij binnen de NPS vragen voor ondersteuning bij het belichten van bepaalde onderdelen. Zij geeft aan verrast te zijn, omdat er al veel mensen zijn die haar hebben uitgenodigd om in hun buurt te komen om de informatie te delen met de bewoners. “Wij moeten dit niet alleen uitvoeren. We moeten het plan afwegen met de samenleving”, stelt Etnel.

Volgens de NPS-parlementariër is het nog te vroeg om te zeggen dat de regering heeft gefaald in de informatievoorziening naar het volk, omdat het plan nog niet is behandeld. In het parlement moeten de parlementariërs vanuit hun controlerende functie erop toezien dat de regering afdoende informatie geeft aan de gemeenschap. Etnel haalt aan dat het vorige herstelplan van 2016-2018 niet duidelijk was en dat er zaken in waren opgenomen die niet zouden werken. “Het moet een plan zijn door en voor Surinamers. Dat is wat ik wil. We moeten samen naar een beter Suriname gaan”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia