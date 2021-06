Het uitgaansverbod is het afgelopen weekend weer verscherpt voor de periode van maandag 31 mei t/m vrijdag 18 juni. Burgers mogen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur uitsluitend voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallen, covid-vaccinatie- en swabs, mag de burger altijd de woning verlaten wanneer zulks dringend nodig is. Slechts de essentiële diensten hebben vrijstelling van het uitgangsverbod. De controleposten voor het controleren van de bewegingen van personen op diverse plekken, blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen. Het is duidelijk te merken dat de samenleving covid-moe is, want ondanks het feit dat de regering al vanaf het weekend had bekendgemaakt dat supermarkten, bakkerijen, drogisterijen, groentezaken, slagerijen, visverkoopbedrijven, veevoerverkoopbedrijven, petshops, landbouwwinkels, landbouwcoöperaties, servicestations (tankstations), bouwmaterialenzaken en benzinestations, geopend zouden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur, en dat zij ook producten mochten bezorgen van 12.00 uur tot 23.00 uur, ontstond er maandag een enorme chaos in het verkeer en voor de winkels. Al vanaf 06.00 uur ‘s morgens ontstonden er lange rijen voor de supermarkten, slagerijen en bakkerijen. Het verkeer was abnormaal druk en het was voor velen onduidelijk, hoe laat de lockdown inging voor burgers. Keerpunt is van mening, dat deze chaos te verwachten was, aangezien de bevolking al in lockdown zat toen de nieuwe maatregelen bekend werden gemaakt en ook vanwege het feit, dat heel veel mensen pas hun salaris hadden ontvangen en nog de nodige boodschappen voor de maand wilden gaan doen. De situatie geraakte oncontroleerbaar en de winkeliers hadden het hierdoor niet makkelijk. Sommige winkeliers sloten zelfs eerder hun deuren wegens het hamstergedrag van velen. In bepaalde supermarkten waren er maandagmiddag al lege rekken te bespeuren. Fernandes Bakkerij was maandag, terwijl ze zelfs extra had geproduceerd, al vroeg totaal uitverkocht en had alleen nog hun bake-off producten op voorraad.