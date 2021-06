De virtuele editie van de Suriname Energy Oil & Gas Summit 2021, ging dinsdag van start, waarbij het enorme diepwaterpotentieel van ons land centraal stond in een reeks presentaties en discussies. De openingstoespraak werd gehouden door president Chandrikapersad Santokhi, die zei dat de twee belangrijkste doelstellingen van de top, het bevorderen van ondernemerschap en het aantrekken van buitenlandse investeringen zijn. “En dat past precies in ons beleid en in onze inzet om onze natuurlijke energie-, olie- en gasindustrie verder te ontwikkelen ten behoeve van de bevolking van Suriname”, zei de president. Hij voegde eraan toe, dat zijn regering zich sterk inzet voor het implementeren van het vereiste beleid om ervoor te zorgen dat Suriname de maximale voordelen van de olie- en gasindustrie plukt en vastbesloten is om buitenlandse directe investeringen in het land aan te moedigen en te bevorderen.

“Onze regering kenmerkt zich door haar waarden van stabiliteit, goed bestuur en ondernemingsvriendelijkheid. Daardoor kunnen potentiële investeerders verbeteringen verwachten in ons ondernemingsklimaat in termen van gemak van zakendoen, in termen van eerlijke en gelijke behandeling, welvaart, openheid en aanvullende fiscale en zakelijke prikkels, die zouden worden opgenomen in onze aanstaande herziene investeringswet.”

BIBIS

Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking van Suriname (BIBIS), zei dat de olie- en gasindustrie een sleutelrol zal spelen in de economische ontwikkeling van het land. “We staan ​​op het punt om onze reikwijdte en capaciteiten in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Het Surinaams-Guyana-bekken heeft strategische troeven en vanuit het perspectief van buitenlands beleid en buitenlandse directe investeringen zijn een paar dingen belangrijk, zoals de financiële en investeringskapitaalstromen naar de regio en de geopolitieke interesse die wordt getoond door grote mondiale en regionale spelers in het stroomgebied’’, aldus Ramdin.

Staatsolie

Annand Jagesar, Managing Director/CEO van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., benadrukte dat het land open staat voor zaken, met name investeringen in olie- en gasbronnen, zowel onshore als offshore. Hij zei dat grote koolwaterstofontdekkingen in Guyana en Suriname de regio in de schijnwerpers hebben gezet en gebieden voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land hebben gemarkeerd die volgens hem binnen de ‘gouden weg’ van deze mega-ontdekkingen vallen. “Er is een enorme behoefte in de offshore aan goederen, diensten en mankracht”, zei hij, erop wijzend dat deze operaties ook spin-off-mogelijkheden creëren voor onder meer juridische en financiële diensten, eten en onderdak, toerisme, regionale ziekenhuizen. 2020 was het meest succesvolle jaar tot nu toe voor offshore-exploratie in Suriname, met name in blok 58 waar Apache en Total vier ontdekkingen hebben gedaan. In blok 52 hebben Petronas en ExxonMobil hun eerste ontdekking gedaan, waardoor het totale aantal olievondsten voor de kust tot dusver op vijf komt.

(Bron: Oilnow.gy)