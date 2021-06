Een chartervlucht van de SLM met bestemming Nicaragua, kon deze week op het laatste moment geen voortgang vinden, omdat de persoon die de charter richting het Midden-Amerikaanse land geregeld en vermoedelijk ook betaald, de documenten benodigd om in Nicaragua te mogen landen, niet kon overleggen. De negentig Cubaanse passagiers kregen ook op Zanderij te horen, dat hun chartervlucht op het laatste moment was geannuleerd. Zelfs in kringen van de SLM was het niet duidelijk waarom de vlucht werd geannuleerd en wekte de bestemming ook enorme bevreemding. We vernemen ook dat de ‘crew’ tot op het laatste moment, niet op de hoogte was van de zogeheten ‘destination’. Het is in de luchtvaart niet ongebruikelijk dat er charters worden uitgevoerd. Zo weten we dat in het verleden, de SLM bijvoorbeeld charters uitvoerde richting Fortaleza (Brazilië) en deze charters gingen uit van een reisbureau. Daar was allemaal niets mee aan de hand, want het behelsde puur toerisme waar de SLM en het toerisme baat bij hadden. Maar we leven in een heel andere tijd en hebben het allemaal zeer moeilijk, vooral door de COVID-19-pandemie en de SLM is door haar ook heel erg zwaar getroffen en moet nu zien te overleven. Echter is het wel zo dat de SLM aan haar naam en imago moet denken wanneer ze charters uitvoert. Het gaat hierbij niet alleen maar om geld en het redden van de maatschappij, maar ook om zaken die haar in grote problemen kunnen brengen en zelfs landingsverboden zouden kunnen opleveren. Vliegen met een stoot Cubanen richting Nicaragua, moet de leiding van de SLM toch aan het denken zetten. De Cubanen zullen echt niet naar Nicaragua gaan, dat niet meer is dan een bananenrepubliek en geleid door de ex-Sandinist en brute dictator Daniel Ortega, waar de levensomstandigheden verre van ideaal zijn. De Cubanen die zich hier gestrand voelen, zullen zeer vermoedelijk Nicaragua als transitoland gebruiken om met de stroom Guatemalteken, Hondurezen, Nicaraguanen en Salvadoreanen, richting Mexico te trekken om de grens met de VS te bereiken. Het transporteren van deze groepen Cubanen naar Nicaragua, zal zeker niet onopvallend blijven bij de Amerikaanse regering en ons niet in dank worden afgenomen. De SLM heeft weken geleden al een enorme flater geslagen door haar vele vluchten richting Haïti en de vermeende mensensmokkel en mensenhandel die daarmede gepaard gingen. Omtrent het daarna door de overheid ingestelde onderzoek is tot op heden niets bekendgemaakt en het is dus ook niet duidelijk, wat voor maatregelen de overheid zal nemen om dit soort activiteiten in het vervolg te voorkomen. Wel is het duidelijk dat ze nu wel op de Dominicaanse Republiek vluchten zal toestaan. De Dominicaanse republiek is deel van het eiland Hispaniola dat twee landen herbergt, Haïti en de Dominicaanse Republiek. Beide landen kennen een zeer broze grens die voortdurend wordt geschonden c.q. gepasseerd door zowel Dominicanen als Haïtianen. We vliegen dan niet meer op Haïti, maar wel op het buurland, de Dominicaanse Republiek, waardoor het een fluitje van een cent is de mensensmokkel en daaruit voortvloeiende handel, voortgang te doen vinden. De regering stelt dat de vluchten richting de Dominicaanse republiek, leeg terug dienen te keren naar Suriname. Wie houdt wie eigenlijk voor de gek? We kennen dat stiekeme gedoe van de hier opererende vliegmaatschappijen maar al te goed en weten dat binnen het overheidsapparaat ook nu nog een groot aantal corrupte figuren zitten, die alleen maar aan ‘n nyan maken denken en niet aan de nadelige gevolgen voor een met name SLM. Wij zijn en blijven van mening, dat de naam van Suriname niet verder geschaad mag worden en dat daarom zeker de SLM bij het uitvoeren van vluchten, goed moet nagaan welke bestemmingen ze aandoet en wie ze vervoert. In de kwestie van de zogeheten Haïtiaanse ‘toeristen’ die uiteindelijk grotendeels de grens naar Frans- Guyana zijn overgestoken, heeft het voor spanningen met Frankrijk gezorgd. Onze national carrier moet geld verdienen, maar moet daarbij continu nagaan of bepaalde vluchten uiteindelijk niet zeer vervelende consequenties kunnen opleveren.