De meningen over het coronabeleid van de regering en de maatregelen die getroffen worden om de covid-besmettingen een halt toe te roepen, zijn verdeeld in het parlement. Vooral de total lockdown stuitte, zo bleek gisteren tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee, op veel weerstand van de parlementariërs. Stephen Tsang (NDP) zei dat lockdowns effect hebben indien zij gebaseerd zijn op data en duidelijke targets. Hij wilde weten wat de evaluatie en onderbouwing is van deze lockdown, welke clusters er zijn, wat de cijfers zijn per district en waar de focus ligt bij de lockdowns.

“Wat wil de regering bereiken met de lockdown? De lockdown is om mass spreading te voorkomen, maar vervolgens zijn de burgers maandag, woensdag en vrijdag massaal bij elkaar bij de winkels. Waarmee zijn we bezig? Als u klakkeloos maatregelen treft, dan doet u de samenleving meer schade dan goed. Er is gedegen beleid op basis van data nodig. Alleen daarmee kunnen we slimme lockdowns instellen”, stelde Tsang. Hij noemde onder andere de actie van de politiebond, de drukte van afgelopen maandag en de recente voedselpakkettenactie, waarbij de regering volgens Tsang, maatregelen had kunnen treffen om te voorkomen dat er een chaos zou ontstaan

Miquella Huur (Abop) zei dat de regering de samenleving reële beelden moet tonen van de situatie in de ziekenhuizen en dat meer frontliners aan het woord moeten komen. Zowel Huur als Melvin Bouva (NDP), is van mening dat de lockdown die tot 18 juni zal duren, voor drukte bij de winkels zorgt die kan leiden tot community spreading van het virus. Beide parlementariërs stelden voor dat de regering overgaat tot de alfabetische volgorde om mensen naar de winkel te sturen en dat de regering ervoor zorgt dat winkels tenminste vijf dagen in de week open zijn.

Jennifer Vreedzaam (NDP) riep de regering op haar best te doen voor transparantie en openheid. “Vanaf januari hadden we te maken met de Manaus-variant. Hoe komt het dat het beleid niet is aangepast? We hebben de vaccinatie vanaf december gemist, nu rennen we achter de feiten om te gaan vaccineren. Wat gaat de regering doen aan het explosieve dodental? Medische Zending heeft geen isolatieartsen. Hoe vindt de monitoring van thuisisolatie plaats? Hoeveel mensen in het binnenland worden opgenomen op de IC? Data zijn belangrijk en die moeten doorgecommuniceerd worden. Hoe stoppen we de verspreiding en de besmettingen nu? Vaccinatie zal pas op de lange termijn succes hebben. We moeten gaan naar planning. Wat verwacht de regering na de lockdown? Hoe beweegt de Manaus-variant zich? Gaat het stoppen?”, aldus Vreedzaam.

Patricia Etnel (NPS) richtte zich meer op de eigen verantwoordelijkheid die burgers nu moeten nemen. Dit omdat de burgerlijke ongehoorzaamheid volgens haar kan toenemen. “Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk. Verder moeten we de MoHanA-regels blijven promoten en benadrukken. Het is ook belangrijk dat mensen zich laten vaccineren. Dit alles moet duidelijk worden in de communicatie. Willen we weer vrij zijn en de economie laten bloeien, dan moeten we de samenleving bewegen zich te laten vaccineren, want de armoede blijft toenemen. Vaccineren is een hulpmiddel om de economie op gang te krijgen en de armoede in balans te houden”, stelde Etnel. Daarnaast riep zij de regering ook op een oplossing vinden voor de prijzen in de winkels. Het kan volgens haar niet zo zijn dat er voor diverse producten, vijf verschillende prijzen in een week gehanteerd worden.

Ronny Asabina (BEP) haalde aan dat de reden waarom ons land geen greep meer heeft op het virus en de situatie, te maken heeft met het coronabeleid dat voor een deel falend is. “Er zijn een aantal verkeerde beslissingen genomen en worden nog steeds genomen. Het beleid is te algemeen, niet creatief genoeg en getuigt in onvoldoende mate van een urgentie gevoel. De uitdaging van de regering is om het volk te overtuigen. Als het in een aantal landen is gelukt, dan heeft dat te maken met goed en prudent beleid. Zelfreflectie is ook belangrijk, want ook beleidmakers rijden een scheve schaats. Alles valt en staat met vertrouwen. In die landen is de handhaving op peil. In ons land is de handhaving door de politie teruggebracht doordat politieambtenaren worden ingezet voor de bewaking van hoogwaardigheidsbekleders”, aldus Asabina.

door Priscilla Kia