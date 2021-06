Situatie wateroverlast vrij goed onder controle

De afgelopen weken hebben verschillende delen van ons land, te kampen gehad met wateroverlast die door de extreme regenval was ontstaan. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de bewindsvrouwe Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), hebben tijdens de persconferentie, de situatie van wateroverlast in ons land uitgelegd. “De regering heeft recentelijk geld vrijgemaakt om deze situatie aan te pakken, en wij moeten ervoor zorgen dat het op een goede manier gebeurt, zodat deze zaken in de toekomst geminimaliseerd worden. Overstromingsgevaar had allang aandacht moeten krijgen’’, aldus Nurmohamed.

Volgens Nurmohamed zou vandaag de launch plaatsvinden van een plan over wat burgers kunnen doen bij wateroverlast, doch de launch is uitgesteld. “Binnenkort zal de launch wel plaatsvinden. Burgers zullen voorzien worden van de nodige informatie, er zal een draaiboek met flyers en alarmnummers gepresenteerd worden. Als mensen slachtoffer van wateroverlast zijn, weten ze wat er dan verder gedaan zal kunnen worden”, zei Nurmohamed. Hierna zal de Meteorologische Dienst volgens Nurmohamed aan de bel moeten trekken, wanneer hij meldingen binnen krijgt van wateroverlast. Nurmohamed zei dat verzekeringsmaatschappijen bij wateroverlast, ook in zullen moeten spelen. Volgens Nurmohamed, zal er gekeken moeten worden, hoe na een overstroming, de uitkering van schade in het verzekeringspakket opgenomen kan worden. Daarenboven zal het NCCR volgens de minister, in moeten spelen op de noden die er momenteel zijn.

Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst, hield tijdens de persconferentie een presentatie over het klimaat in Suriname. Mitro vertelde, dat de maanden mei en juni de natste maanden van het jaar zijn. “Voor de komende twee weken voorspellen wij een neerslag van 100 mm, waarbij de periode juni tot augustus natter dan normaal zal zijn. De regens zullen intensiever worden”, aldus Mitro.

Satish Mohan, onderdirecteur Civieltechnische Werken van OW, zei dat ons land vanaf 23 april enorme wateroverlast heeft ondervonden. Als gevolg hiervan werd het watercrisisteam in het leven geroepen, dat bijgestaan wordt door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en het ministerie van Defensie. “De afgelopen tijd zijn er noodmaatregelen getroffen. Er is gewerkt aan de sluizen en gemalen om de doorstroming van wateroverlast vlotter te laten verlopen. De onderhouds- en verbeteringsprojecten voor het jaar 2021 en 2022 hebben tot doel om onderhoudsachterstanden in te lopen. Als er een openbare aanbesteding is en als de gunning daarvan plaats zal vinden, zullen in alle negen districten lozingen opgehaald moeten worden. “Er zal gewerkt worden aan diverse sluizen en gemalen c.q. renovatie, onderhoudswerken en de nieuwbouw. Daarenboven het leveren van onderhouds- en verbruiksmaterialen ten behoeve van de afdeling sluizen en gemalen”, aldus Mohan.

Minister Gracia Emanuel zei voorts, dat tot in de avond met alle deskundigen gewerkt wordt en dat ook mogelijkheden bekeken worden, mensen wier huis onder water is gelopen, te evacueren uit hun woongebied. “Dat zal en moet nog verder geanalyseerd worden met het NCCR. In bepaalde gebieden dweilen we nog steeds met de kraan open, maar we laten het niet daarbij”, stelde Emanuel. Vervolgens zei ze, dat bij de commissariaten het crisismanagementteam aanwezig is, waarbij alle zaken gerapporteerd kunnen worden, indien men te kampen heeft met wateroverlast. Ook kan men rechtstreeks contact opnemen met het ministerie van ROS, LVV en OW. “We hebben niet alle oplossingen voor de hand, maar tenminste kunnen we inkomen om de mensen in ieder geval tegemoet te komen”, aldus Emanuel.

door Charelle Gill