Rabin Parmessar (NDP) heeft gisteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangehaald, dat de huidige regering door het bekladden van de vorige regering, de aandacht probeert af te leiden van het eigen falende beleid. “Alles en iedereen gelieerd aan de vorige regering, wordt nog steeds gecriminaliseerd zonder een onderliggend dossier. Men zit vaak op de stoel van de rechter om burgers te veroordelen. Politieke opponenten worden stelselmatig eerst gecriminaliseerd in de media, waarna pas een onderzoek wordt ingesteld. Vervolgens komt het niet of het wordt bewust traag uitgevoerd. Er wordt structureel aan karaktermoord gedaan”, stelde Parmessar.

Hij gaf aan dat wettelijke procedures steeds overboord worden gegooid. “Eenieder is onschuldig totdat de schuld door een onafhankelijk rechtspraak is bewezen. We kijken uit naar het onderzoek met betrekking tot de chartervluchten uit Haïti en hopen dat dit ook zo voortvarend wordt gedirigeerd naar de procureur-generaal. Parmessar stelde dat gelegenheidswetgeving, het negeren van bestaande corporate governance goals waarbij rolconflicten genegeerd worden, ook getuigen van falend beleid.

Parmessar wees op de gevallen bij Staatolie en EBS, waarbij in sommige gevallen statuten worden gewijzigd om friends en family te accommoderen. Volgens Parmessar hangt er ook een sfeer van nepotisme en vriendjespolitiek, waarbij ook sponsoren van politieke partijen openlijk geaccommodeerd worden. “De minister van Volksgezondheid gaat na het aankondigen van maatregelen naar Miami voor privézaken. Nu horen we dat de minister van Onderwijs zegt dat de opdrachten voor afstandsonderwijs niet van het ministerie afkomstig zijn. Er wordt geweigerd informatie te verschaffen aan De Nationale Assemblee, met andere woorden: u schuwt transparantie. Er is geen transparantie bij aanbestedingen in het algemeen, bijvoorbeeld bij de voedselpakketten”, haalde Parmessar aan.

Hij ging verder door te stellen dat de president nog steeds geen antwoord heeft gegeven op een brief van een oppositielid over de toewijzingen van de retentiedollars. “Er is nog steeds geen transparantie bij het debacle New Surfin N.V. Het is nog steeds niet nietig verklaard en staat nog ingeschreven, terwijl het goedgekeurde bedrijf nog niet bestaat. Er wordt niet opgetreden als regeringslieden over de schreef gaan. Voor een vliegtuig dat meer covid-gevallen naar Suriname kon brengen, was er binnen 24 uur USD 650.000 beschikbaar. De leugens over een lege staatskas worden nu ontkracht. Regeringspartners mogen naar eigen inzichten invulling geven aan ministers”, zei Parmessar.

Op de opmerkingen dat de vorige regering heel veel ambtenaren in dienst heeft genomen, zei Parmessar, dat geen enkele regering daar een uitzondering op vormt. Daar deze president anders heeft beloofd, vroeg Parmessar zich af, of er nu wel een structurele oplossing komt door misschien wetgeving op dit gebied. “Het leven is in vergelijking met tien maanden terug, zwaarder geworden door beleidskeuzes. De prijzen zouden niet stijgen door de eerste devaluatie, maar dat is wel gebeurd. De kosten voor levensonderhoud zijn minimaal verdrievoudigd. Terwijl de formele koers op 21 is gesteld, wordt de dollar op de parallelmarkt voor hoger verkocht”, aldus Parmessar.

door Priscilla Kia