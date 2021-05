In het bijzonder de Surinaamse gemeenschap in Nederland maakt zich zorgen over de ernstige COVID-19-pandemie in Suriname, waar de ziekenhuizen nu overvol zijn geraakt. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt momenteel actie ondernomen om familie en vrienden in Suriname te ondersteunen. Uit gesprekken met medisch specialisten in Suriname kan worden opgemaakt, dat er een grote behoefte is aan pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen. Daarom startte de stichting SEWA die in Nederland gevestigd is, met de actie Paracetamol 4 SU. Hiermee willen zij de meest kwetsbare groep in Suriname voorzien van een doosje paracetamol om zo de eerste symptomen van het coronavirus verzachten. De actie werd belicht door het NOS Journaal en Nieuwsuur.

In Suriname is in verband met het hoge aantal coronabesmettingen, het hoogste risiconiveau ingeluid, namelijk code paars. Binnen de zorg in Suriname geldt vanwege de volledige opschaling in de ziekenhuizen al code zwart, maar die kleurcode is alleen relevant binnen zorginstellingen. In Suriname bestaat er ook een kleurcodesysteem voor de samenleving, waarmee wordt aangegeven, in hoeverre de omstandigheden bedreigend zijn voor de veiligheid en gezondheid. Die kleurcodes gaan van geel, naar oranje, naar rood, naar paars, en met paars naar de ernstigste kwalificatie.

President Santokhi heeft tijdens een ingelaste persconferentie op vrijdag 28 mei, toelichting gegeven over de onbeheersbare coronasituatie. Ook de vertegenwoordiging van het leger stelde, dat de grenzen worden gesloten en dat de grensbewaking in het oosten en westen van het land wordt opgevoerd, zulks in verband met de verspreiding van de Braziliaanse variant van het coronavirus en het tegen gaan hiervan.

Verder worden de ziekenhuizen momenteel anders ingericht, wat betekent dat alle hulp wordt geconstateerd op covid-patiënten. Eenieder die ooit in de zorg heeft gewerkt, wordt door de autoriteiten opgeroepen om zich vrijwillig te melden. De bedoeling is om die mensen met zorgervaring, nu ook in te zetten in de coronazorg. Ook is aangekondigd dat het terrein van de Surinaamse Kamer van Koophandel zo wordt ingericht, dat ook daar IC-zorg geboden kan worden.

Zes doden zijn inmiddels gemeld door COVID-19.

Het aantal doden voor deze maand is gestegen naar 84. Er werden 210 nieuwe besmettingen geregistreerd. Van de 410 swabs, waren200 negatief. Van het aantal testen is 51.2% positief. Het percentage positieven is veels te hoog. Dit percentage moet onder de 10% zijn. Het aantal besmettingen in Paramaribo, Wanica en Apoera is heel erg hoog. Ook in Commewijne en Para nemen de besmettingen toe. Op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen, worden 36 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 206 patiënten opgenomen. 1.385 geïnfecteerden zijn in isolatie. In het afgelopen etmaal werden 126 personen genezen verklaard.

Suriname is tot nog toe één van de vier Caribische landen waar dagelijks COVID-19-doden worden geregistreerd. Dat is ook het geval in ons buurland Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago.