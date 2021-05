“Zeven mensen die dagelijks aan COVID-19 dood gaan, doet dat ons niks meer? De regering kondigt geen maatregelen aan om lastig te zijn, maar om de samenleving te beschermen”, aldus president Chandrikapersad Santokhi, afgelopen vrijdag tijdens een COVID-19-spoedpersconferentie. Aan de hand van de gepresenteerde informatie en de statistieken, kunnen wij volgens Santokhi, merken dat de situatie rond COVID-19 heel erg onbeheersbaar is geworden. Momenteel zijn er teveel personen besmet met het coronavirus en teveel personen die opgenomen worden, de ziekenhuizen en de Intensive Care Units, hebben volgens Santokhi, geen opvangcapaciteit meer. Ons land is hierdoor van code rood naar code paars gegaan. De code paars geldt voor het gehele land en voor de ziekenhuizen is code zwart bepaald. Naar aanleiding hiervan heeft de regering een lockdown afgekondigd, die van maandag 31 t/m 18 juni zal gelden.

Santokhi verklaarde, dat vanwege de toename van COVID-19-patienten, personen door de reguliere gezondheidszorg momenteel niet geopereerd en behandeld kunnen worden. De varianten die in ons land aanwezig zijn, vormen zowel voor ouderen als jongeren, een groot gevaar. “De 282 personen die overleden zijn aan COVID-19, waren niet gevaccineerd”, benadrukte Santokhi. Santokhi doet daarom een oproep aan de gemeenschap zich laten vaccineren, omdat het volgens hem niet alleen om 60-plussers gaat die zijn overleden overleden, maar ook personen tussen de 30 en 40 jaar.

Santokhi riep degenen die anticampagne voeren tegen het COVID-19, dit achterwege te laten. “Als u de samenleving niet kan helpen, misleid haar niet”, benadrukte Santokhi. De regering is momenteel doende vaccins te “zoeken” bij bevriende naties. Nederland heeft intussen formeel aangegeven, een grote partij AstraZeneca-vaccins tussen 500.000 en 750.000 doses, aan ons land te zullen doneren. Ook kunnen wij 100.000 vaccins van China verwachten. “De vaccins die wij zullen krijgen, zijn nieuw geproduceerd, men moet geen fake verhaal verspreiden, dat ze vervallen producten zijn of uit de prullenmand gehaald zijn”, benadrukte Santokhi.

Vanuit Nederland is er ook toegezegd, medisch personeel, medische apparatuur en ook zuurstof naar ons land zal worden gestuurd. Volgens Santokhi, zullen er in de komende dagen na goed overleg tussen de ministers van Volksgezondheid Suriname en Nederland, besproken worden, hoe dat allemaal zal worden afgewikkeld.