Zoals bekend was er door een samenloop van omstandigheden onvoldoende medische zuurstof om de ziekenhuizen komende maandag volledig te voorzien. Om dit dreigend tekort op te lossen heeft INGAS contact opgenomen met de Frans Guyanese zuurstoffabrikant om daar EENMALIG zuurstof te kopen. Afgelopen zaterdag hebben wij daarvoor een lege tank container naar Kourous gestuurd om te hervullen, deze is rond 13u vanmiddag gevuld teruggekomen bij INGAS.

Dit traject had vele logistieke uitdagingen waarbij we de nodige support hebben gehad van de VSB- Bryan Renten, de Franse Ambassadeur Antoine Joly en Bibis.Wij benadrukken dat INGAS en de overige leveranciers voldoende in staat zijn om de ziekenhuizen te voorzien, zoals wij gedurende deze gehele covid periode reeds hebben gedaan.