Suriname heeft op technisch niveau een overeenkomst bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de zogenaamde Staff Level Agreement. Het herstelplan is afgelopen vrijdag voor de tweede keer goedgekeurd in de regeringsraad. Professor Marten Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, zei afgelopen zaterdag op een regeringspersconferentie via Zoom, dat er nog geen definitieve deal met het IMF is getekend. Het Herstelplan wordt morgen naar het parlement gestuurd alwaar het behandeld en eventueel goedgekeurd moet worden. Schalkwijk verwacht dat het document eind juni naar de board van het IMF gaat, waarna de overeenkomst getekend moet worden door het IMF, de president, de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname.

Volgens Schalkwijk, zijn er drie randvoorwaarden waaraan Suriname moet voldoen alvorens de overeenkomst met het IMF getekend kan worden. Ten eerste moet de staat een gewijzigde goedgekeurde begroting in De Nationale Assemblee (DNA) indienen, ten tweede moet er een overeenkomst tussen het ministerie van Financiën en de Centrale Bank getekend worden over het niet monetair financieren en ten derde moet de wisselkoers losgelaten worden. Schalkwijk zei dat dit niet betekent dat de wisselkoers morgen wordt losgelaten, maar wel voordat de overeenkomst met het IMF getekend wordt. ‘’De regering heeft reeds maatregelen in place als de koers wordt losgelaten om de straatkoers naar beneden te krijgen’’, zei Schalkwijk.

Hij verduidelijkte dat meteen nadat de overeenkomst getekend is, het IMF aan Suriname geld zal geven zodat de Centrale Bank voldoende deviezen heeft om de wisselkoers te ondersteunen. Schalkwijk is van mening dat het mooi zal zijn als ons land een deal bereikt met het IMF, maar benadrukte dat het Herstelplan met of zonder het IMF uitgevoerd zal worden, omdat het plan aangeeft hoe Suriname uit de economische problemen kan geraken.

Het grote probleem dat er wel zal ontstaan is volgens Schalkwijk, het herstructureren van de schulden. Ook zal het zonder IMF lastiger zijn om de wisselkoers te beheersen, omdat het de moederbank langer zal duren om deviezen te kunnen verwerven.

BELANG OVEREENKOMST

“Het belang van de technische overeenkomst is dat er nu ruimte is gekomen om te onderhandelen met de schuldeisers, want dat was een eis van de schuldeisers”, zei Schalkwijk. Hij gaf aan dat de schuldeisers van de Oppenheimer lening als voorwaarde voor de onderhandeling hadden gesteld, dat Suriname eerst een overeenkomst moest sluiten met het IMF, zodat er een overzicht was van de inkomsten en de projecties voor de naaste toekomst. Naast de Oppenheimer schuldeisers, zijn er ook schuldeisers op bilateraal niveau met name China, India en Frankrijk. Daarnaast zijn er ook internationale organisaties, banken, aannemers etc. “Nu is er ruimte om met de Wereldbank, IDB, de Caribbean Development Bank en de zogenaamde International Financial Institutions te praten over extra ondersteuning voor de komende periode, zodat niet alleen IMF ondersteuning zal geven, maar ook de verschillende internationale financiële organisaties. De overeenkomst is van belang zodat wij wat middelen krijgen voor de Centrale Bank voor betalingsbalanssteun en voor de begroting, want dat zal zeker helpen om uit de penibele financiële situatie te komen”, stelde Schalkwijk.

STAGNATIE

Het Herstelplan werd al op 18 maart goedgekeurd, maar toen wilde het IMF, Lazard en de Oppenheimer schuldeisers, het document toch wel inzien voordat het naar de assemblee ging. Schalkwijk stuurde alle verhalen dat het plan was afgewezen door het IMF, naar het rijk der fabelen. Ten aanzien van het concept Herstelplan dat op 12 januari werd aangeboden en ook gepresenteerd werd aan de samenleving, zei Schalkwijk dat het plan in het Engels werd vertaald door het IMF, waarna Suriname het verder heeft aangevuld met commentaren van de verschillende stakeholders. Op 18 maart werd het plan in regeringsverband behandeld, maar de regering had toen nog geen reactie gehad van het IMF.

Nadat het plan goedgekeurd was door de regeringsraad, werd het wederom gestuurd naar het IMF, dat erop wilde toezien dat data en cijfers overal hetzelfde waren. Schalkwijk legde uit dat alle bedragen afkomstig van de Centrale Bank en het ministerie van Financiën, overal hetzelfde moesten zijn. Ook de projecties van inkomsten uit de verhoging van royalties, de verhoging van grondhuur en de omzetting van grondhuur in eigendom, moesten in overeenstemming zijn. “Een andere stagnerende factor was ook dat Lazard samen met het Bureau voor de Staatsschuld bezig was alle schulden te tellen. In eerste instantie leek het te gaan om 137 schulden, maar we staan op 225 schulden met allemaal een specifiek karakter qua rente, looptijd en bedongen terugbetaling. We moesten ze allemaal goed op een rij zetten, zodat ons schuldherschikkingsplan duurzaam is en er één is waarmee Suriname kan leven”, stelde Schalkwijk.

Het aantal schulden heeft Lazard pas begin april aan het IMF geleverd. Toen moest het IMF weer opnieuw gaan doorrekenen met die data. “Dit heeft tijd genomen om dezelfde cijfers te hebben. Alle afspraken met het IMF staan in het Herstelplan. Het herstelplan moet behandeld worden en we hopen op goedkeuring. De minister van Financiën moet samen met het Herstelplan, ook de Memorandum of Economic and Finacial Policy meesturen naar het parlement”, aldus Schalkwijk.

