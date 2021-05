Nadat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, de situatie in de ziekenhuizen recentelijk persoonlijk heeft kunnen zien, blijft hij van mening, dat wij COVID-19 nog steeds onderschatten. “De zorgverleners werken dagelijks onder een hoge druk en hebben te kampen met hevige stress. Wat mij nog meer zorgen baart, is de aanhoudende druk op de Intensive Care Units (ICU). De situatie in de ziekenhuizen is triest om aan te zien en om aan te horen hoe het daar allemaal verloopt”, aldus de minister.

De bewindsman vertelde dat er in samenwerking met zijn team, optimaal een oriëntatie in de ziekenhuizen plaatsvindt. Volgens hem, zijn de bedden op de ICU nu continu bezet door covid-patiënten.

“Als iemand weg gaat of komt te overlijden, worden de bedden snel weer bezet door andere patienten. Dat geeft aan dat we in een ernstige situatie van COVID-19 verkeren”, benadrukte Ramadhin.

Na een rondleiding te hebben gehad van de intensivist, krijgen de zorgverleners volgens hem, steeds vaker te maken met mensen die aan een onderliggende ziekte lijden. Ook speelt het overgewicht volgens Ramadhin, een belangrijke factor, die bij COVID-19 voor ernstige problemen kan zorgen. “Als deze mensen eenmaal op de ICU belanden, neemt hun overlevingskans te vaak automatisch af. Het is zorgwekkend, omdat we weten, dat een aanzienlijk deel van de samenleving met overgewicht te maken heeft”, stelde Ramadhin. Vervolgens zei hij, dat de overgewicht problematiek ook serieuzer aangepakt dient te worden.

Volgens Ramadhin, blijven we zaken in de hand werken, waardoor wij in ernstige problemen kunnen komen. “Het is de keiharde realiteit, het is een enorme uitdaging om de gezondheid van de mens te beschermen. Voor zorgverleners is het absoluut niet gemakkelijk dubbele diensten te draaien en in zo een erbarmelijke situatie te werken”, benadrukte Ramadin.