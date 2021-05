Total Lockdown tijdens alle nationale feestdagen

Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin kondigde het afgelopen weekend aan, dat vandaag een tweede bezending van het AstraZeneca- vaccin in Suriname zal aankomen. Wij ontvangen 28.800 doses die wij hebben gekocht via de COVAX-facility. Er zijn dan weer genoeg ‘covidspuitjes’, om de vaccinatiecampagne te vervolgen. “Vandaag wordt er ook een start gemaakt om onderwijzers te vaccineren”, deelde Ramadhin mee op de persconferentie van de regering via Zoom zaterdag jl. Dit is nodig om het onderwijsproces te helpen opstarten. De regering kijkt ook nog steeds uit naar het vaccin van Johnson & Johnson. Hiervan is maar één dosis nodig om volledig gevaccineerd te zijn. Dit komt goed uit voor de mensen in moeilijk bereikbare gebieden.

De bewindsman zei ook, dat hoewel de regering via het Covax-initiatief aan AstraZeneca kan komen, zij elders in de wereld op zoek is naar nog meer en andere merken vaccins. Aan Amerika en Nederland is gevraagd om het overschot van hun vaccins, over te kopen. Helaas is daar nog geen antwoord op gekomen. Ondertussen heeft de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO) het Sinopharm-vaccin van China ook goedgekeurd. De regering heeft haar interesse hiervoor ook al getoond. Met de Chinese overheid worden de mogelijkheden bekeken, om ook dit vaccin in ons land te krijgen.

De regering probeert ook aan het Johnson & Johnson vaccin te komen. Bij dit merk is er maar een enkele doses nodig om volledig gevaccineerd te zijn. “Dit is goed voor moeilijk bereikbare gebieden, niet alleen in het binnenland,” aldus Ramadhin. “Het is ook geschikt voor gebieden waar veel mensen komen en gaan, dus migrerende populaties. Als je kiest voor een merk waar je twee doses nodig hebt (zoals AstraZeneca), moet je een heel goed follow-up plan hebben. We weten dat in de moeilijk bereikbare gebieden of bij migrerende populaties, het juist effectief, is als je met één dosis een persoon al kan beschermen. Bijvoorbeeld bij de goudmijnen in het binnenland waar een missie naartoe heel veel geld kost. Maar je kunt het in een keer afronden met Johnson & Johnson.”

Total lockdown

Ramadhin vertelde ook, dat de regering besloten heeft om voor alle nationale feestdagen een totale lockdown, toe te passen. Hiermee wil de regering voorkomen, dat tijdens deze hoogtijdagen te grote groepen mensen bij elkaar komen met het risico op grotere besmetting met het COVID-19-virus. De eerstvolgende nationale feestdag is Ied-Ul-Fitr op 13 mei, hetgeen inhoudt dat de lockdown ingaat op 12 mei om 20.00 uur tot en met vrijdag 05.00 uur.

De bewindsman gaf ook een update van de recente COVID-19-situatie. De situatie wordt voortdurend in de gaten gehouden door het Outbreak Managementteam en aan de hand van de ontwikkeling, wordt er afstemming gepleegd met de regering en de commissie van De Nationale Assemblée om zo de maatregelen te communiceren aan de samenleving.

Voor de komende periode zullen er wél genoeg AstraZeneca vaccins in voorraad zijn, verzekerde Ramadhin. Ramadhin: De volgende tranche na die van maandag, is ergens begin juni.” Hij drukte de gemeenschap op het hart zich te vaccineren: “Laat u zich niet afleiden door ruis, laat u zich niet afleiden door misvattingen. Volg de officiële ontwikkelingen.” De bewindsman riep de samenleving ook op om massaal het COVID-19 Vaccinatiefonds te ondersteunen, zodat de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins, gegarandeerd blijft. De minister denkt ook aan een telethon in samenwerking met de Communicatie Dienst Suriname, om fondsen te verzamelen voor de aanschaf van vaccins.