Onder de naam ‘Media Literacy Suriname’, is in de maanden februari en maart 2021, campagne gevoerd om aandacht te vragen voor een onderzoek dat gericht was op het gedrag van mensen inzake nepnieuws in Suriname, bedoeld dat 85% van de respondenten nepnieuws als een groot probleem ziet in Suriname. 51% blijft echter bronnen van nepnieuws volgen, ondanks men daar bewust van is.

Nepnieuws het vertrouwen van Surinamers in de regering, terwijl politieke leiders worden gezien als de voornaamste bron van nepnieuws en journalisten als de verantwoordelijken voor het verminderen van nepnieuws. 70% denkt over vaardigheden te bezitten om nepnieuws te onderscheiden, terwijl 60% toegeeft wel eens nepnieuws te hebben gedeeld.

52% van de respondenten deelt informatie onder invloed van anderen, terwijl meer dan de helft vaak bewust klikt op nepnieuws via sociale media. De afgelopen periode hebben we vaak met fake news te maken gehad. Niet alleen gebruiken mensen fakeprofielen op sociale media om anderen het leven zuur te maken of te benadelen, maar ook wereldwijd worden ‘fake’ nieuws sites ingezet om allerlei misleidende informatie te verspreiden. Deze websites gebruiken informatie over hedendaagse gebeurtenissen. Bepaalde informatie wordt weggelaten, nieuwe (fake) informatie wordt toegevoegd en daarna wordt het gepubliceerd. Media over de hele wereld hebben te maken met fake news.

Voor journalisten wordt het steeds moeilijker om hiermee om te gaan. In het kader van de covid-vaccinaties is er ook enorm veel fake news gepubliceerd, waardoor zich niet durven laten vaccineren.

Dr. Carissa F. Etienne, directeur van de Pan American Health Organization, PAHO, liet vorige week in een persbericht weten, dat verkeerde informatie één van de ernstigste bedreigingen is voor de volksgezondheid, en het is het meest schadelijk als dergelijke informatie de terughoudendheid tegenover vaccins aanwakkert.

‘’Verkeerde informatie voedt vaccinatievrees’’, zegt de PAHO-directeur. “Wanneer het jouw beurt is om je te laten vaccineren, onthoud dan: deze vaccins kunnen je leven redden”, aldus Etienne.

Zij benadrukt dat elke persoon in een kwetsbare groep die aarzelt om te worden gevaccineerd, deel kan gaan uitmaken van de trieste statistieken: één van de duizenden sterfgevallen die dagelijks plaatsvinden als gevolg van COVID-19. “Vaccineren redt nu levens en zal bijdragen aan het beheersen van de overdracht in de nabije toekomst wanneer we een hoge immunisatiedekking bereiken”, vertelde ze op een persconferentie. ‘’Meldingen van zeer zeldzame onverwachte bijwerkingen van sommige COVID-19-vaccins, mogen mensen niet doen aarzelen om zich te laten immuniseren’’, zei Etienne.