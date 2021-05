De schuldenlast van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is naar verluidt, nu boven de USD 100 miljoen. Ofschoon het bedrijf te kampen heeft met een enorm verlies, werkt de directie van de SLM eraan, het alsnog te redden. Het personeel van de SLM verkeert momenteel in grote onzekerheid, nadat de directie van de SLM via een schrijven bekend heeft gemaakt, dat voor een groot deel van de medewerkers een collectieve ontslagvergunning zal worden aangevraagd. Dit is echter één van de maatregelen die getroffen zal worden om het bedrijf te redden. “Er zal niet meegewerkt worden aan deze regeling, omdat de bond bij dit besluit niet betrokken werd.

Wij accepteren deze regeling niet. Het besluit moet niet eenzijdig zijn”, aldus Steven Samson, de huidige SLM-bondsvoorzitter.

Voordat er een dergelijk besluit genomen wordt, zullen medewerkers volgens SLM directeur, Paul de Haan, eerst in de gelegenheid gesteld worden, vrijwillig uit dienst te treden tegen bepaalde voorwaarden. Medewerkers die in aanmerking willen komen voor een vrijwillig vertrek en daarbij horende regeling hebben dan tot 14 mei de gelegenheid dat schriftelijk kenbaar te maken. Personeelsleden kunnen afhankelijk van hun dienstjaren, een loonuitkering krijgen van 3 maanden tot een jaar. Ook zal de medische voorziening ook die periode ook gegarandeerd zijn. Verder kunnen medewerkers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen.

Samson verduidelijkte, dat de bond, de directeur heeft gezegd, niet achter zo een regeling te staan, inhoudende dat werknemers tot en met 14 mei 2021 de tijd hebben een besluit te nemen om te vertrekken. Tien dagen om tot een dergelijk besluit te komen zijn volgens Samson veel te kort. Het is volgens Samson duidelijk, dat de directie haast heeft dit plan door te voeren. “Hoe zal er nu aan geld gekomen worden om deze opstappende mensen uit te betalen, als er geen geld is? De directie heeft verklaard, dat er overtollig personeel is, Is er dan ook een studie gemaakt, om welke afdeling van de SLM het gaat? Hoe is de directie op het aantal gekomen van personeelsleden die moeten worden ontslagen? Dit zijn allemaal vragen die onbeantwoord zijn gebleven”, stelde Samson. Iedereen neemt nu een afwachtende houding aan, van wat er verder zal gebeuren.

De Haan heeft in gesprek met de vicepresident Ronnie Brunswijk gezegd het bedrijf een ondersteuning van USD 2 miljoen een jaar lang nodig zal hebben, om de operationele kosten van het bedrijf, te kunnen dekken. Volgens de voorzitter van de bond, is er ook aan de directeur gevraagd, of het afvloeien van werknemers, één van de voorwaarden van de aandeelhouder is om geld los te krijgen.

Het is volgens Samson vreselijk, dat de bond niet betrokken is bij dit besluit. Er is volgens Samson ook meegedeeld, dat als men niet vrijwillig vertrekt, er collectief ontslag zal worden aangevraagd. “Zo kan men niet omgaan met medewerkers, gezien het land nu in een moeilijke financiële positie verkeert. Alles is duur, de wisselkoers ligt momenteel al op SRD 20,- De beslissing van de directie heeft een grote impact op de medewerkers en hun gezin”, benadrukte Samson.

