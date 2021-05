Zeer verontrustend

Volgens de laatste update van het covid-dashboard, zijn in het afgelopen etmaal er 117 personen positief bevonden. Er werden 333 swabs afgenomen. Hiervan waren 216 negatief. De meeste besmettingen werden in Paramaribo en Wanica geregistreerd. Ook in Nickerie, Para en Commewijne neemt het aantal besmettingen toe. Van de geteste personen is 35,1 procent positief. Dit percentage is bijzonder hoog en zeer verontrustend, omdat het aangeeft dat er veel meer mensen in de samenleving moeten zijn, die geïnfecteerd zijn en zich niet laten testen. Zij kunnen anderen dan besmetten. Volgens de statistieken van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), moet het percentage positieven onder de 10 procent liggen.

Op de Intensive Care Units van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal, worden 24 zieken behandeld. In ziekenhuizen zijn 111 patiënten opgenomen. 369 geïnfecteerden verkeren in isolatie. Vandaag zijn 38 mensen genezen verklaard. Eén persoon heeft in de afgelopen 24 uur het leven gelaten in ‘s Lands Hospitaal. Het aantal doden is hiermee gestegen naar 214.

Voor dit weekend geldt er een totale lockdown op zondag 9 mei. De lockdown gaat vandaag, zaterdag 8 mei, in om 17.00u in en duurt tot maandag 05.00 uur in de ochtend.