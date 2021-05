Het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zal een aanvang maken met het vaccineren van gedetineerden en Penitentiaire Ambtenaren (PA) binnen de verschillende strafinrichtingen en het Huis van Bewaring (HvB) om besmettingen met COVID-19 te voorkomen. De krant heeft dit vernomen van bronnen dicht bij het KPA. De vaccinatie is geen verplichting, maar de PA’s zouden op het hart zijn gedrukt deze wel te nemen. Twee weken geleden zou er een uitbraak zijn ontstaan van COVID-19 binnen de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) te Santo Boma. Hierbij zou een PA die werkzaam is in de keuken, besmet zijn geraakt. De gedetineerden die daar werkzaam zijn, werden terstond geïsoleerd van de rest. Enkele dagen later bleken twee van hen ziekteverschijnselen te vertonen. Ook enkele collega’s die met de PA in contact waren geweest, toonden ziekteverschijnselen en bleken na een test, positief te zijn. In totaal zijn momenteel zeven PA’s en negen gedetineerden besmet met het virus. De vorige week hield het personeel van CPI een prikactie, omdat volgens hen de situatie binnen de inrichting niet serieus wordt genomen. Volgens het personeel ontbraken er belangrijke zaken zoals ontsmettingsmiddelen en PPE-materiaal om de gedetineerden te behandelen. De woordvoerder van het KPA, Wendel Pinas, stelde in een interview dat de situatie niet zo erg is als wordt gezegd. ‘’Alle voorzieningen zijn getroffen om een situatie te voorkomen zoals wij deze zeven maanden geleden gekend hebben’’, zei Pinas. Volgens hem is het aantal PA’s dat besmet is wel gestegen, maar de stijging heeft niets te maken met het ontbreken van PPE-materiaal.