De dispensatienummers 8151555 en 8413535 zijn enkel en alleen voor spoedgevallen beschikbaar. Het komt voor dat burgers tijdens de lockdownperiode, Inspecteur Deekman van het COVID -19 Coördinatieteam binnen het Korps Politie Suriname (KPS), benadrukt dat dit niet de bedoeling is. Zij vraagt de samenleving deze mobiele nummers alleen voor spoedgevallen te gebruiken. Het feit dat de nummers een uur voor het ingaan van het lockdownuur actief zijn, heeft te maken met een stukje flexibiliteit.

Deekman legt uit dat het coördinatieteam op deze manier de samenleving ook tegemoetkomen wil komen. Het is de bedoeling de bereikbaarheid mogelijk te houden door de nummers een uur van tevoren te activeren. De aanvrager heeft dan ruimschoots de gelegenheid van huis naar bestemming te gaan en terug. De politie-inspecteur doet een beroep op de samenleving alleen voor spoedgevallen te bellen naar deze twee nummers, die kosteloos bereikbaar zijn. “Het doel is echt voor de handhaving om mensen in de gelegenheid te stellen om alsnog toestemming te krijgen als een spoedsituatie zich voordoet gedurende de lockdowntijd. Als bijvoorbeeld iemand thuis een ongeluk krijgt, dan kan er altijd op deze nummers gebeld worden en zal die toestemming aan de aanvrager worden verleend”, aldus Deekman.

De politiefunctionaris wijst erop dat het KPS en het coördinatieteam belast zijn met de handhaving. Zij spreekt de hoop uit dat ondernemers die in verband met Moederdag activiteiten hadden gepland, inventief dan wel creatief zijn en deze plannen kunnen resetten of een plan B achter de hand hebben. Deekman wijst erop dat er altijd wel de mogelijkheid is om dispensatie aan te vragen. Het gaat dan niet om spoeddispensatie.

Heel wat ondernemers zijn reeds opgenomen in het digitaal dispensatiebestand. Echter adviseert inspecteur Deekman deze groep om ervoor te zorgen dat zij in het bezit komen voor toestemming en deze ruim van tevoren aan te vragen. ‘’De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn niet te voorspellen, waardoor het altijd goed is dat ondernemer zijn zaken goed voorbereidt’’, aldus Deekman.