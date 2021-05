RGD- artsen werken zich kapot in covid- zorg

Het is een feit dat de gezondheidszorg zwaar onder druk is komen te staan vanwege het aantal covid-besmettingen. Elke dag worden er wel mensen genezen verklaard, maar dat aantal weegt niet op tegen het aantal patiënten dat opgenomen moet worden. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, had eerder aangekondigd, dat er zal worden gekeken naar het uitbreiden van de Intensive Care faciliteiten en daarbij zullen er dan ook meer zorgverleners worden ingezet.

Naar verluidt heeft het ministerie aan zorgverleners laten weten, dat zij vanaf 3 mei tot ongeveer midden juli, geen verlof mogen nemen, omdat artsen uitgeleend worden aan de tweedelijnszorg. Zorgmedewerkers zijn zeer gebelgd over deze regel. Zij zeggen dat ze volgens de Arbeidswet recht hebben op verlof en geven aan dat als een van hen met verlof moet, de dienstdoende arts teruggeroepen moet worden naar zijn of haar standplaats. Dit gebeurt vooral bij de RGD-poli’s waar artsen worden weggehaald en voor de covid-zorg worden ingezet. Hierdoor is zo een RGD-Poli onbemand en kunnen de zorgverleners heel weinig doen voor de zieken die zich voor andere kwalen aanmelden. “RGD is gewoon te slap. De minister en zijn team kunnen dit onmogelijk bepalen, dat we van de ene op de andere dag geen verlof mogen nemen. Terwijl anderen vanuit huis werken, werken wij ons kapot. Deze maatregel is genomen vanwege de toename van het aantal gevallen en burn out van artsen, maar het ministerie vergeet dat er een heleboel particuliere artsen zijn die een jaar lang geld verdienen, maar niet eens beschikbaar zijn voor hun patiënten. RGD-artsen moeten van het hoofdkantoor blijven helpen, zonder een behoorlijke compensatie. Ons salaris is niet meer geworden. Het personeel dat voor een weekend moet uitrijden, ontvangt SRD 50 per dag. Om voor de dag vier keer te rijden voor de ochtend- en middagdienst, krijgen zij nog steeds maar SRD 50, maar ze moeten blijven werken”, aldus een RGD-arts. Volgens de arts geven de particulieren artsen nauwelijks gehoor aan de noodkreet van Volksgezondheid, maar de RGD-artsen moeten zich wel kapot blijven werken.

Volgens de arts wordt er van de poli’s twee verpleegkundigen en één ziekenverzorgster uitgeleend aan de ziekenhuizen, en dan blijft er een beperkt aantal achter voor hetzelfde werk. “Om de samenscholingsmaatregel mochten zusters van de RGD met shiften werken, maar de artsen niet. Als er meerdere artsen per poli zijn en het onderling te regelen is, waarom mag dat niet. Ik heb begrepen – ik kan het mis hebben – dat men op het hoofdkantoor van RGD om de ene dag werkt, maar wij moeten wel elke dag aanwezig zijn. Wij worden voor onze weekenden niet uitbetaald, al vier maanden krijgen we een basissalaris. En eerlijk is eerlijk, met de huidige wisselkoers en prijzen in de winkels die blijven stijgen, is mijn salaris echt voor de maand op als ik niet zuinig ben”, zegt de arts.