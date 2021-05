Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, kreeg op dinsdag 3 mei zijn tweede covid-vaccinatie. Met de vaccinatie van de minister, werd officieel de Nationale COVID-19 Vaccinatiecampagne voortgezet bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De minister liet weten dat hij na de eerste vaccinatie geen bijzondere klachten had en dat eenieder die de tweede prik genomen heeft, optimaal beschermd is. “Ik wil die volledige bescherming hebben voor mezelf, omdat ik besef dat bij een niet optimale bescherming of geen bescherming, de risico’s groot zijn”, aldus de bewindsman. Desondanks is het belangrijk dat zij die de tweede vaccinatie gekregen hebben, nog steeds de covid-maatregelen in acht nemen, omdat vaccinatie niet betekent dat men geen COVID-19 kan krijgen. Wel is de kans om ernstig ziek te worden minimaal.

Intussen zijn er al 40.000 mensen gevaccineerd met de eerste prik. Als deze groep de tweede prik krijgt, kan gesteld worden dat 10 procent van de samenleving optimaal beschermd is tegen covid.

“De vrees om te vaccineren zou er nu niet mogen zijn. Op de Intensive Care zijn maar één of twee bedden vrij. We zijn van 5 naar 37 procent besmettingen gegaan. Als we elke dag merken dat het percentage aan besmettingen stijgt, terwijl het tekort aan IC-bedden steeds groter wordt, moeten er op een gegeven moment medisch-ethische beslissingen worden genomen. Dat houdt in dat de ziekenhuizen op basis van persoonlijke situaties, zullen moeten kiezen wie wel en wie niet opgenomen wordt’’, zegt de minister. Hij zegt dat dit een zeer moeilijke situatie zal zijn, maar als we ons niet houden aan de maatregelen en blijven weigeren de vaccinatie te nemen, zullen we te maken krijgen met een dergelijke situatie. Een nijpend punt is dat de bevoorrading van de vaccins achterloopt. Er zal een plan gecreëerd worden om dit op te vangen. De minister roept eenieder op die aan de beurt is voor de vaccinatie, niet te wachten, maar zich te laten vaccineren.