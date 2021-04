Het Nationaal Leger wordt vanaf 3 mei 2021 voorzien van een nieuwe leiding. De opperbevelhebber der strijdkrachten, president Chandrikapersad Santokhi, zal conform de procedure, de nieuwe bevelhebber en de nieuwe commandanten binnen de legertop installeren, waarna zij in de Memre Buku Kazerne in het bijzijn van de pers door defensieminister Krishna Mathoera, zullen worden voorgesteld.

Kolonel Henri van Axeldongen zal de functie van bevelhebber (waarnemend) overnemen van kolonel Robert Kartodikromo. Van Axeldongen is nu werkzaam als beleidsadviseur van de minister en zegt dat hij gaat voor transformatie van het leger, zoals dat door president Santokhi tijdens zijn jaarrede op 30 september 2020, is aangegeven. Gezien de precaire situatie waarin het land is overgenomen, brengt dat volgens Van Axeldongen, ook wat uitdagingen mee. Desondanks zal hij zich op basis van zijn kennis, kunde en competentie volledig inzetten voor het realiseren van de beleidsdoelen.

Kolonel Van Axeldongen is eerder ook commandant geweest van de Landmacht.

Majoor Lea Hynes-Parris wordt eerste vrouwelijke IGK

Majoor Lea Hynes-Parris wordt de eerste vrouwelijke Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Als plaatsvervangend bevelhebber komt luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen. Luitenant-kolonel Bob Mangal wordt de nieuwe chef-staf, luitenant-kolonel Ashok Jagdew wordt de nieuwe commandant van de Landmacht, luitenant-kolonel Franklyn Blokland krijgt de leiding bij de Marine, terwijl luitenant-kolonel Petrus Wasimin commando krijgt over het Korps Militaire Politie. Luitenant-kolonel Marven van Huisduinen, blijft als commandant bij de Luchtmacht.

Decoratie kolonel Kartodikromo

De vervanging van kolonel Kartodikromo als legerbevelhebber is al enkele maanden aangekondigd. Kartodikomo, die in maart 2019 de leiding van het leger kreeg, werd 65 jaar in augustus 2020 en gaf toen aan, met pensioen te willen gaan. Binnen Defensie is er niet over één nacht ijs gegaan voor wat betreft de selectieprocedure. De afgelopen maanden voerde een selectiecommissie tal van gesprekken met verschillende hoofdofficieren. Kartodikromo zal op 3 mei samen met enkele van de scheidende commandanten in bijzijn van de hoofdofficieren worden gedecoreerd voor zijn diensten.