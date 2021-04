Vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, onomwonden gesteld, dat de houtsmokkelaars beboet zullen worden. Op de Dr. Jules Sedney Haven zijn onlangs 100 containers met illegaal hout onderschept. Het onderzoek is nog gaande, maar Brunswijk zegt, dat de mensen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, een forse boete opgelegd zullen krijgen.

De vicepresident is niet betrokken bij het onderzoek, maar heeft SBB-directeur Stanley Betterson, wel om informatie gevraagd. ‘’Als je bezig bent te smokkelen en je wordt gepakt, zal je boete moeten betalen. Zo staat dat in de wet‘’, aldus Brunswijk. Hij zegt dat sinds het aantreden van de regering, er doorgegeven is dat de illegaliteit in de houtsector onderzocht moet worden.

Volgens de vicepresident zijn deze activiteiten de reden geweest waarom er een Vliegende Brigade in het leven is geroepen. “En ze hebben al drie keren illegaal hout onderschept. Eenmaal er beslag is gelegd, zal de boete moeten betalen. Niemand zal ze daarmee kunnen helpen. Het bestaat niet dat iemand omgekocht zal worden.”

De vicepresident benadrukt dat de opgelegde boete in het voordeel van de staat zal zijn. “Die boete zal in de kast van Financiën komen, daarmee zullen ze weer geld krijgen.” Volgens hem moeten de boetes die opgelegd worden, zeker veertienmaal de te betalen prijs zijn. ‘’Het Openbaar Ministerie zal na het onderzoek, de betrokkenen in kaart moeten brengen’’, aldus de vicepresident.