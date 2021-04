Bronto Somohardjo, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft recentelijk het BaZo-kaarten bestand van tweehonderdduizend geregistreerden teruggebracht naar zeventigduizend. Echter schijnt men in de samenleving het oneens te zijn met het genomen besluit. Somohardjo verklaarde, dat het systeem van de vorige regering niet gecontinueerd kan worden. “Wij moeten prioriteren en dat trachten wij te doen, door mensen eerst te screenen, alvorens zij in aanmerking kunnen komen voor een BaZo-pasje”, aldus Somohardjo in het radioprogramma ABC Aktueel.

Het BaZo-kaartenbestand bevatte tweehonderdduizend mensen, waarbij een deel terecht en een ander deel onterecht, in aanmerking was gekomen voor een BaZo-pasje. “Als gevolg daarvan, kostte het de staat miljoenen per maand. Door dit alles terug te draaien, kunnen wij miljoenen besparen”, zei Somohardjo. Vervolgens zei hij, dat dit noodzakelijk is, omdat het geld dan gebruikt kan worden, om te voldoen aan de achterstallige betalingen van medicamenten. Somohardjo vertelde, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de uitvoerder is van twee sociale wetten, namelijk de Pensioenwet en de BaZo-wet, waarbij hij ook de coördinator is van de onderraad Zekerheidsstelsel. “In dat kader, is er vanaf ons aantreden als regering, opdracht gegeven het politiek vervuild bestand op te schonen, en dat was inderdaad 200.000 BaZo-pasjes”, zei de bewindsman. Hij haalde aan, dat sinds het aantreden van de huidige regering, er 70.000 nieuwe BaZo-pasjes verstrekt zijn. De procedure loopt als volgt, dat mensen eerst door een screening heen gaan. De selectie van de screening, vindt op verschillende manieren plaatsvinden. Zo zal er gekeken worden, naar bijvoorbeeld, het inkomen van de persoon. Bij landbouwers, zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar hun situatie, hoe groot hun perceel is, hoeveel machines zij ter beschikking hebben etc. Daarenboven wordt er gekeken, of mensen ook de Surinaamse nationaliteit bezitten. “De regering zal geen buitenlanders subsidiëren. De leeftijden 0-17 en de 60-plussers zullen volgens de wet, zeker verzekerd worden en de Bazo-pasjes die eind mei vervallen, lopen nu tot eind december”, stelde Somohardjo. Volgens de minister, is het wél noodzakelijk, dat het politiek bestand opgeschoond wordt en dat mensen die in aanmerking willen komen voor een BaZo-pasje, eerst gescreend worden. “Ik begrijp dat mensen oneens zijn, maar mensen die in bezit zijn van vier huizen, 5 boten en auto’s, kunnen wij zeker niet accomoderen. Als verantwoordelijke, kunnen wij dit nooit toelaten”, aldus Somohardjo.