De straatkoers voor de euro is vanaf gisteren boven de SRD 20 gestegen. Voor 1 euro wordt al gauw SRD 20,20 aangeboden, voor 1 US-dollar SRD 19. De minister van Financiën, Armand Achairbersing, zei gisteren dat het nog altijd de wil is van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de koers los te laten, alvorens het Suriname geld wil verschaffen. Een geldwisselaar voor de Centrale Markt, zegt dat de koers te hoog is. “Wij zijn zelf hosselaars, maar de koers is te hoog.

We bieden misschien zo een hoge koers aan hier, maar we raken ook geconfronteerd met de prijzen in de winkels die worden bepaald aan de hand van de koers”, zegt hij tegenover de krant. Volgens Achaibersing is de regering volgens eigen inzichten reeds begonnen met het onder controle krijgen van de koers. Het IMF is daar niet blij mee en verwacht dat de koers wordt bepaald door vraag en aanbod.

Volgens deskundigen uit de financiële sector, bestaat de kans dat indien de koers wordt losgelaten, deze ver boven SRD 20 komt. Dit zal tot gevolg hebben dat levensmiddelen onbetaalbaar worden voor de gemiddelde burgers. De minister bood zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat de adviezen van deze organisaties niet letterlijk konden worden opgenomen, en zei dat de regering de voorkeur heeft gegeven aan sociale rechtvaardigheid. Ook de cambio’s hebben intussen hun euro koers aangepast aan de hand van de huidige ontwikkelingen.

“We verliezen al enorm op de US-dollar. Indien wij niet trachten te concurreren met de jongens van de straat voor wat de euro betreft, verdienen wij totaal niet. Al jaren belooft de regering dit probleem aan te pakken, maar zonder het gewenste resultaat”, aldus een cambiohouder.